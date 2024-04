'Groot verdriet' binnen WC Experience om overlijden oud-bassist

Peter Jansen, de oud-bassist van de band WC Experience, is op 75-jarige leeftijd overleden. De band uit Raamsdonksveer schrijft op Facebook dat de huidige leden veel verdriet hebben om het overlijden van de man die 25 jaar lang hun bassist was, maar ook de administratie en boeker van de band. Jansen was al langer ziek.

Het overlijden van Jansen komt in een periode dat WC Experience, bekend van feestnummers in het dialect van Raamsdonksveer, het 35-jarig bestaan viert. WC Experience scoorde hits als 'Bakkes oep ne kaai', 'Pannenkoek in mijn onderbroek' en 'Maag ik hier rooke?'. De muzikanten hebben hun genre zelf tot 'Rock 'n Loll' bestempeld. Jansen was de eerste geluidstechnicus van de band en werd later de bassist. Hij trad 25 jaar lang op in die rol en groeide uit tot de nestor van de band. Door de ziekte van Lewy Body, een zeldzame vorm van dementie, ging de gezondheid van Jansen de laatste jaren steeds verder achteruit.

"We gaan je ontiegelijk missen"