Kind (4) ontsnapt aan aandacht leraren en raakt zwaargewond in vijver

Een kind van vier is dinsdagochtend bij basisschool Wittering aan de Deltalaan in Rosmalen aan de aandacht van leraren ontsnapt en in een nabijgelegen vijver terechtgekomen. Daar werd het uitgehaald en gereanimeerd. De kleuter is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk hoe het nu met het kind is. De kleuter liep rond half twaalf van het schoolplein via een niet afgesloten hek in de vijver. Dat heeft in eerste instantie niemand opgemerkt. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter naar de school. Grote impact

Het drama heeft zo veel impact op de leraren dat de ouders zijn verzocht hun kinderen van school te halen. Zij kwamen geschrokken aan bij de school. "Heel heftig", zeggen eigenlijk alle ouders. "Zulke dingen kunnen gebeuren, helaas", zegt een moeder. Maar tegelijkertijd vraagt ze zich af hoe een kind buiten de schoolhekken kan komen. Een kind dat door zijn opa wordt opgehaald, vertelt zichtbaar aangedaan wat hij heeft gezien. "Een kind is in het water gevallen en daar gaat het niet goed mee. Toen kwam er een traumahelikopter en hebben ze hem gereanimeerd." De school ligt bij Wijkcentrum Windkracht 5 in de wijk De Groote Wielen.