Tom (10) heeft thuis geoefend voor de Drone Cup: 'Dan valt het wel mee'

De drones vlogen je dinsdag letterlijk om de oren in sporthal De Blaak in Tilburg. Daar gingen twaalf dronepiloten van verschillende basisscholen de strijd met elkaar aan tijdens de Drone Cup. Ze raceten tegen elkaar op een parcours vol obstakels, die ze zelf gebouwd hadden. Wie zijn drone het snelst aan de overkant had, ging naar huis met de felbegeerde beker. Het is een serieuze aangelegenheid: de 10-jarige Tom heeft zelfs thuis geoefend.

Uiterst geconcentreerd banen de kinderen van groep 5 en 6 zich met hun drone een weg door het parcours. Overal in de gymzaal klinkt het zoemende geluid van de lichtgevende helikoptertjes. “We moeten door de obstakels heen vliegen en zorgen dat we de snelste tijd hebben”, vertelt de negenjarige Eowyn. Zij mag haar school vertegenwoordigen als dronepiloot. Maar ook haar klasgenootjes hebben niet stilgezeten. Ze kregen les over hoe je met een drone moet vliegen en maakten met z’n allen een obstakel waar de drones tijdens de race doorheen moeten vliegen.

"Al zijn het er maar een paar die de techniek in gaan, dan hebben we dat al gewonnen."

“We hopen de kinderen op deze manier warm te maken voor de techniek”, vertelt Jordy van Loon, die met zijn bedrijf Futuremindz de Drone Cup organiseert. “Het is natuurlijk nog spelenderwijs. Maar misschien worden ze op deze manier enthousiast, waardoor ze later wat met techniek willen gaan doen.” Er is een groot tekort aan technische studenten en dat is ook de reden dat de basisscholen het lesprogramma aanbieden. “We willen dat ze weten dat er meer is dan rekenen en taal”, zegt Gérard Massar, directeur op basisschool de Armhoefse Akker. “Dat ze ook dingen leren die ze in het echte leven kunnen gebruiken. Al zijn het er maar een paar die uiteindelijk de techniek in gaan, dan hebben we dat al gewonnen.”

"Als je goed oefent wordt het steeds makkelijker.”

Na een uurtje oefenen gaat de wedstrijd echt beginnen. In groepjes van drie racen de leerlingen van de verschillende scholen tegen elkaar. Sommige obstakels blijken een flinke uitdaging. “Het gat van het Spongebob-obstakel is heel klein, dus daar botst de drone snel tegenaan”, zegt Eowyn. De tienjarige Tom, die in de finale staat, heeft er minder moeite mee. “Ik heb thuis ook een drone en heb door hele kleine gaten geoefend, dus dit valt wel mee. Als je goed oefent wordt het steeds makkelijker.” Even lijkt het erop dat Tom gaat winnen, maar uiteindelijk is het de tienjarige Mason van basisschool Hasseltse Poorten die zijn drone als eerste op de finishmat laat landen. “Het was heel spannend, want hij landde twee keer naast de mat. Toen moest ik opnieuw opstijgen, maar gelukkig is het toch gelukt”, zegt hij tevreden. Mason mag zich de snelste en beste dronepiloot van Tilburg noemen. Hij gaat bovendien met twee bekers naar huis, want zijn school won ook de prijs voor Beste Obstakelbouwer.

Mason (10) is de beste dronepiloot van Tilburg (foto: Rochelle Moes).