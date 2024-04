Borstvergroting voor Doornroosje bij opknapbeurt kasteel in de Efteling

De boezem van Doornroosje is een stuk groter dan voorheen (Foto: Coshira/X). Foto: Coshira/X Volgende 1/2 De boezem van Doornroosje is een stuk groter dan voorheen (Foto: Coshira/X).

Al 72 jaar ligt ze in een diepe slaap in de Efteling, wachtend op de prins die haar wakker komt kussen. Sinds afgelopen zomer was het kasteel van Doornroosje in het Sprookjesbos dicht voor publiek vanwege een flinke opknapbeurt. Nu is alles weer spic en span en blijkt de schone slaapster zelf ook een schoonheidsingreep te hebben ondergaan: haar borsten zijn flink in omvang toegenomen.

Niet alleen de borsten zijn gegroeid, ook het blonde haar van Doornroosje is een stuk langer geworden. Het kasteel van Doornroosje was dé grote trekpleister die door Anton Pieck werd ontworpen voor de opening van het Sprookjesbos in 1952. Volgens een woordvoerder van de Efteling was dat ook de reden dat de boezem van Doornroosje een cupmaat groter werd: "We wilden het oorspronkelijke ontwerp van Anton Pieck wat meer benaderen. Ook het gordijntje in de ruimte waar ze slaapt is daarom iets verhangen, zo lijkt het tafereel meer op de schets die hij ooit maakte."

Doornroosje oud en nieuw (Foto: Eftepedia en Coshira)

Op social media kunnen ze de borstvergroting wel waarderen. "In plaats van voetballen is gekozen voor skippyballen", schrijft Ramon op X. "Plastic fantastic!", kopt Coshira. De borstvergroting heeft nóg een voordeel. "In de oude situatie waren wat schroeven en bouten in de constructie van Doornroosje zichtbaar. Die vallen nu meer weg", vertelt de Efteling-woordvoerder. Nieuwe verflaag en een schoon kostuum

Bij de renovatie werd het hele kasteel in de steigers gezet zodat de oude muren en gevel opgeknapt konden worden. Ook het pad naar Doornroosje en alle andere slapende bewoners werd aangepakt, want de stenen waren met de jaren behoorlijk glad geworden. Binnen kreeg alles een nieuwe verflaag, en alle schildwachten en koks werden voorzien van een gereinigd of nieuw kostuum. Tussen het kasteel van de schone slaapster en miniatuurwereld Diorama is een nieuw rolstoelvriendelijk pad gemaakt, zodat het kasteel nu 360 graden rond te zien is.