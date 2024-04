Zes kilo hennep in auto, man aangehouden na achtervolging met helikopter

De politie heeft dinsdagnacht een man uit Breda aangehouden die in het bezit was van softdrugs. Bij een controle in zijn auto vond de politie zes kilo hennep, waarna hij op de vlucht sloeg. Later vond de politie bij een huiszoeking in zijn woning nog meer hennep, zo melden wijkagenten op Instagram.

In het Brabantpark in Breda controleerden agenten de auto van de verdachte. Ze ontdekten de hennep, maar toen ze de man wilden aanhouden, ging hij er vandoor.



De politie zette de achtervolging in. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet, laat een van de wijkagenten desgevraagd weten. Even verderop kon de man worden aangehouden. In zijn auto vond de politie de zes kilo hennep. Daarop gingen agenten naar het huis van de man. Daar vonden ze in een schuur nog een halve kilo hennep en een vuurwapen.