Veranderende Efteling: neusringen, spleetogen en de borsten van Doornroosje

Het is echt geen 1 aprilgrap. Doornroosje heeft bewust een borstvergroting gekregen. Hoewel het park aangeeft dat de nieuwe maten van de schone slaapster beter aansluiten bij het originele ontwerp van Anton Pieck, vermoeden veel bezoekers op sociale media dat het attractiepark met de tijd mee wil gaan. Het is niet de eerste keer dat de Efteling attracties aanpaste.

De actiegroep ging uit van kwade wil van hetpark. "Dit is geen onwetendheid meer van de Efteling, maar een kapitalistische organisatie die doelbewust kinderen indoctrineert en een hele strategie heeft bedacht om dit zo lang mogelijk te kunnen doen." De Efteling ging in gesprek met de actievoerders en besloot in 2019 om de attractie aan te passen.

Aan de aanpassingen ging veel discussie vooraf. Zo schreef een actiegroep in 2016 een brief aan het attractiepark. Daarin schreef de groep met acties te komen als er geen aanpassingen werden gedaan.

Carnaval Festival In maart 2019 sloot Carnaval Festival drie maanden de deuren voor een grote opknapbeurt. Het attractiepark wilde de omstreden Afrikaanse en Aziatische clichés aanpassen. Honderd van de in totaal 275 poppen kregen een nieuw uiterlijk. Zo maakten de kroesharen en neusringen van de poppen plaats voor traditionele Afrikaanse klederdracht. Aziatische poppen hebben voortaan geen spleetogen meer.

De Efteling verklaarde dat karakters worden uitvergroot in de attracties. Als het attractiepark van gewone bezoekers klachten kreeg, was er volgens hen reden om te kijken wat ze ermee konden doen. Die klachten kwamen in 2020 toen bijna drieduizend mensen een petitie tekenden tegen de attractie. Ze vonden de kannibalenpop racistisch. Daarom besloot het attractiepark het jaar daarna om Monsieur Cannibale te verbouwen tot de Sirocco, die aansloot op het nieuwe thema van een gedeelte van het park: Sinbad de Zeeman.

Monsieur Cannibale De actiegroep had ook commentaar op de attractie Monsieur Cannibale, waar bezoekers in kookpotten rondjes draaien om een grote zwarte man met een pollepel door zijn neus. De attractie kwam al eerder in opspraak, toen journaliste Gisela Williams in de Wall Street Journal de kannibalenpop in 2014 'een racistische stap terug naar de tijd van de VOC' noemde.

Symbolica

Een brief die een moeder uit Weesp aan de Efteling schreef, zorgde in 2021 voor veel discussie op sociale media. Haar zoon van zeven jaar oud, die zich uitte als dochter en een jurk aan had, kreeg in de attractie de Symbolica volgens haar een verkeerde boodschap mee. In de attractie wordt de lakei van de koning in een zijkamertje 'betrapt' met een jurk aan.

De draak steken met een man in een jurk zorgt er volgens de moeder voor dat het uitlachen van iemand met een andere genderidentiteit oké is. Ze riep het attractiepark daarom op om afscheid te nemen van alle 'vrolijke karikaturen'. De oproep zorgde op sociale media voor veel verontwaardiging. Zo vraagt iemand zich af of Doornroosje en Holle Bolle Gijs dan nog wel van deze tijd zijn. De attractie is overigens niet aangepast.