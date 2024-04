Vrouw aangehouden omdat ze bekende zou hebben neergestoken

De politie heeft een vrouw van 25 uit Oss aangehouden die dinsdagmiddag betrokken was bij een steekpartij op de Johannes Poststraat in die plaats. Daar werd een man (34) gestoken, waarna agenten massaal uitrukten.

De man had een steekwond opgelopen op de Johannes Poststraat. Daarna is hij naar de Hertogensingel gegaan, waar de steekpartij bij de politie werd gemeld. De Ossenaar raakte niet levensgevaarlijk gewond, maar de hulpdiensten kwamen rond kwart over twee wel massaal in actie.

Bekenden

De vrouw en de man kennen elkaar, meldt de politie. De vrouw werd diezelfde middag nog op de Linkenweg in Oss aangehouden. Wat de vrouw zo ver heeft gebracht om de man te steken, wordt nog onderzocht.