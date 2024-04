Tilburgers willen schoonmaker Huub in winkelcentrum niet kwijt

Boze Tilburgers willen dat Huub van Son uit Goirle schoon mag blijven maken in het winkelcentrum aan het Paletplein en in de Kruidenbuurt. Huub werkt voor werkbedrijf Diamantgroep. Daar werken mensen die om medische of andere redenen niet in het bedrijfsleven kunnen werken. Maar als het aan de Diamantgroep ligt, nemen ze in augustus afscheid van Huub. Ze vinden hem te goed om aangepast werk te doen.

Het parkeerterrein bij het winkelcentrum Paletplein ligt er dinsdagochtend spik en span bij. Iedere werkdag vanaf zeven uur in de ochtend is Huub in touw om alles schoon te maken. Hij maakt de vuilnisbakken leeg en ruimt het zwerfafval op. "Ik zou niet anders meer willen. Ik word in de wijk op handen gedragen", zegt hij. De 61-jarige Huub hoopt hier tot aan zijn pensioen te kunnen blijven. Maar de Diamantgroep wil dat hij stopt in augustus en weer 'normaal' werk gaat doen.

"Laat mij nog vijf jaar tot mijn pensioen mijn werk met plezier doen."

"Ze vinden dat ik lichamelijk te goed ben voor dit werk, maar ik heb mijn beperkingen. Ik heb een versleten knie en ik heb twee rughernia's en een nekhernia. Hier kan ik gaan zitten wanneer ik wil". Huub weet zeker dat hij niet meer in het bedrijfsleven kan werken. "Dat gaat echt niet. Ik kan niet meer de hele dag in dezelfde houding zitten. Laat mij nog vijf jaar tot mijn pensioen mijn werk met plezier doen". Daar zijn bewoners en winkeliers het helemaal mee eens. Ze willen dat Huub blijft. Karin is daarom een actie begonnen. Ze kwam in contact met Huub omdat hij haar hond snoepjes gaf: "Hij is een soort hondenfluisteraar in onze buurt". "Toen ik hoorde dat hij weg moet dacht ik meteen: Actie! Dus we hebben posters opgehangen en we zijn een handtekeningenactie begonnen. Ik heb brieven naar de Diamantgroep en de gemeente Goirle gestuurd en we zijn een actie op Facebook begonnen".

"Binnen een half uur had ik al honderd handtekeningen."