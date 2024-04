Edwin redde jongetje (2) bij balkonbrand: 'Ik denk er nog iedere dag aan'

Edwin Toorenbeek denkt nog iedere dag aan de bijna fatale balkonbrand in de nieuwjaarsnacht de Admiraliteitslaan in Den Bosch. Hij redde een tweejarig jongetje uit de woning, maar het blijft een raadsel wie er voor de brand verantwoordelijk is. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ontstond de brand waarschijnlijk door vuurwerk, maar waar dat vandaan kwam blijft onduidelijk. Edwin heeft wel een idee: "Mensen op hogere verdiepingen stonden hier al de hele dag te knallen."

Drie maanden na de flatbrand is er dus nog steeds geen duidelijkheid over de dader. "Iedereen hier in de buurt weet wat er is gebeurd", zegt Edwin. "Er is vuurwerk naar beneden gegooid. De dader had zich gewoon moeten melden en dan was het via de verzekering wel opgelost."

Het Openbaar Ministerie legt in een verklaring uit dat de balkonbrand hoogstwaarschijnlijk is ontstaan door vuurwerk, maar het is volgens het OM onmogelijk te zeggen waar dat vuurwerk vandaan kwam.

Edwin: "Op verdiepingen boven mij zaten ze al de hele dag te knallen met vuurwerk en ik snap dat het uit kattenkwaad mis kan gaan. Je kan een rotje naar beneden gooien, dat gebeurt niet expres, maar het is raar dat dat iedereen weet dat het van boven kwam, maar de politie dat niet kan vaststellen."