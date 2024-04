Lianne steelt drie ton van haar baas en moet half jaar de cel in

Boekhoudster Lianne L. moet een half jaar de cel in voor de verduistering van drie ton. Ze rommelde vanaf 2015 met de facturen van het bedrijf in Geldrop dat haar als zzp'er had ingehuurd. Zo sluisde ze het geld van de opdrachtgever door naar eigen bankrekeningen. Na vier jaar kwam de verduistering aan het licht.

Lianne werkte al sinds 2011 bij het bedrijf. Toen ze in 2015 zelf wat krap zat en zag dat niemand contact opnam over een verkeerd betaalde factuur, zag ze mogelijkheden. “Ik merkte dat er helemaal geen controle was op zo’n verkeerd betaalde factuur”, legde Lianne uit. En zo ging ze zelf ook facturen maken en liet ze de bedragen op een van haar tien rekeningen storten. Dat ging vier jaar goed, maar toen rook het bedrijf in Geldrop onraad. Lianne werd de laan uit gestuurd en sindsdien probeert het bedrijf het verduisterde geld terug te krijgen. Na aftrek van de verkoop van haar huis en haar auto’s blijft er nog steeds een bedrag van ruim twee ton over, die nog terugbetaald moet worden.

"Verdachte zal financiële gevolgen van haar handelen nog jaren voelen."