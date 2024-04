Honderden automobilisten op de bon bij werkzaamheden aan de weg

Bij een snelheidscontrole op de N282 tussen Breda en Tilburg zijn woensdag bijna 500 bestuurders op de bon geslingerd. Ze reden te hard op een gedeelte waar aan de weg wordt gewerkt. Bouwend Nederland hield amper een week geleden nog een pleidooi om de veiligheid voor wegwerkers te verhogen. Volgens de brancheorganisatie moet het verkeer steviger aan banden worden gelegd op plekken waar aan de weg wordt gewerkt.

De snelheidscontrole op de N282 lijkt opnieuw het gelijk te bewijzen van Bouwend Nederland. Deze woensdag werden bijna 7000 voertuigen gecontroleerd. Vanwege werkzaamheden bij Rijen is daar de maximum snelheid nu 50 kilometer per uur in plaats van 80 kilometer per uur.

Van de bijna zevenduizend gecontroleerde auto’s reed zo’n 7 procent te snel. Dat is omgerekend zo'n 490 voertuigen. De hoogst gemeten snelheid was 84 kilometer per uur, zo laat de politie weten in een bericht op internetplatform X.

Bouwend Nederland kwam met haar noodkreet, nadat in het weekeinde van 23 en 24 maart zes automobilisten hun rijbewijs kwijtraakten toen ze veel te hard voorbij werkzaamheden op de A58 tussen Breda en Tilburg raasden. Een chauffeur maakte het helemaal bont: hij reed 's nachts dronken met 200 kilometer per uur langs de wegwerkers.

Hier lees je meer over de snelheidscontrole op de A58 en de reactie van de wegwerkers