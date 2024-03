Noodkreet wegwerkers: 'Gooi snelweg helemaal dicht tijdens werkzaamheden'

Na een weekend vol hardrijders die voorbijrazen bij wegwerkzaamheden is de maat is helemaal vol voor Bouwend Nederland. De brancheorganisatie wil dat de snelweg voortaan dicht gaat als er aan de weg wordt gewerkt, in plaats van dat maar één rijstrook wordt afgesloten. "Het wordt tijd voor meer veiligheid bij wegwerkzaamheden", zegt veiligheidsspecialist Ronald van der Sanden van Bouwend Nederland.

Zes automobilisten raakten zaterdagnacht hun rijbewijs kwijt bij werkzaamheden op de A58 tussen Breda en Tilburg. Een jongeman maakte het een nacht later nog bonter: hij reed dronken met 200 kilometer per uur langs wegwerkers. Door die werkzaamheden mag er nu maar 70 kilometer per uur worden gereden. "Dit is gewoon poging tot doodslag", zegt een geschrokken Van der Sanden. "Je weet op het moment dat het fout gaat, dat het leed niet te overzien is."

"Dat is veiliger voor de wegwerker en de kwaliteit van de werkzaamheden gaat ook omhoog."

Volgens de veiligheidsspecialist van Bouwend Nederland staan de wegwerkers met angst en beven te werken. "Het verkeer moet door, wij moeten werken in open afzettingen. Dat is vragen om ongelukken. Onze mensen kijken altijd achterom, ze moeten altijd het verkeer in de gaten houden." "Dit kan niet meer", gaat Van der Sanden verder. Hij luidt namens Bouwend Nederland de noodklok en eist dat bij werkzaamheden de hele weg voortaan dicht moet. "Dan hebben we langdurig de tijd om zonder verkeer onze werkzaamheden uit te voeren." Nu worden één of twee rijstroken afgesloten en is er een snelheidsbeperking. Maar dat moet dus anders. "We sluiten dan een heel weekend of voor langere tijd een weg helemaal af. Dat is veiliger voor de wegwerker en de kwaliteit van de werkzaamheden gaat ook omhoog."

"Elke dag worden onze wegwerkers uitgescholden en met blikjes bekogeld."

Wie nu denkt dat een paar hardrijders het verpesten voor anderen hebben het mis. Volgens Bouwend Nederland rijdt 85 procent van de weggebruikers te hard, blijkt uit eigen onderzoek. En het zijn niet alleen hardrijders die het werk op de snelweg onveilig maken. "De agressie tegen wegwerkers wordt steeds erger. Elke dag worden onze wegwerkers uitgescholden en met blikjes bekogeld." Dit weekend is een wegwerker in Zuid-Holland nog gewond geraakt toen hij met een glazen fles werd bekogeld. Hij hield er een zware hersenschudding aan over, schrijft Omroep West. Van der Sanden is blij dat de politie een keer controleert bij wegwerkzaamheden. Maar dit is niet genoeg. Zolang de hele snelweg niet gaat wil flitspalen en vangrails bij werkzaamheden. "We zijn in gesprek met het Openbaar Ministerie om flitsbunkers in te zetten bij werkzaamheden." Dat zijn mobiele flitspalen die voor een langere tijd ergens geplaatst kunnen worden.