Wegwerkers luiden noodklok na alweer een ongeluk: 'Wij lopen gevaar'

Het was een flinke ravage op de A58 afgelopen maandag, toen een vrachtwagen op een auto van wegwerkers botste. De bestuurder van het het werkvoertuig raakte gewond. Het gebeurt bijna maandelijks en vaak vallen er ook gewonden, stelt veiligheidsspecialist Ronald van der Sanden van Bouwend Nederland. "Wij zorgen voor de veiligheid, maar tegelijkertijd lopen wij gevaar. Er moet echt iets gebeuren, de huidige veiligheidsregels zijn niet genoeg."

"Onze mensen plaatsen borden op de snelweg als er een omleiding is of bij wegwerkzaamheden en evenementen", vertelt Van der Sanden. "Zij doen dit zonder bescherming. En hoewel ze ruim een meter van de weg af blijven, zorgt het voorbijrijdende verkeer regelmatig voor gevaarlijke situaties."

De klus is niet één-twee-drie geklaard. "Voor een wegafsluiting van een snelweg in het weekend zijn we met twee ploegen veertien dagen bezig op de vluchtstrook om borden te plaatsen om de weggebruiker te informeren dat de verkeerssituatie is veranderd", aldus Van der Sanden. "En dat betekent dus veertien dagen gevaar."

"De wegwerkers stappen aan de linkerkant van de weg uit, daar waar het verkeer voorbij raast, en moeten vervolgens om de wagen heen lopen om bij de spullen te kunnen en die vervolgens in de berm neer zetten", legt de voorzitter uit. "Alleen een melding op de wagen waarschuwt het verkeer dat er borden worden geplaatst." Er wordt geen rijstrook afgesloten of de snelheid verlaagd. "Dat kan niet meer, dat mag niet meer, dat is onveilig. Die situatie moet veranderen."

Een rijbaan afsluiten als de wegwerkers hun werk doen, het zou de situatie veel veiliger maken, stelt Van der Sanden. Maar dat zou tegelijkertijd betekenen dat het verkeer niet goed kan doorrijden. "De doorstroming van het verkeer staat voorop. En als we die eis neerleggen bij Rijkswaterstaat, dan gaat de klus naar een ander", zegt hij. "We voelen ons machteloos, we blijven maar praten in plaats dat er dingen worden bereikt."

Ook minder borden plaatsen dan nu het geval is, zou een oplossing zijn, net als gebruik maken van een wegkantsysteem dat correspondeert met auto's en zo nodig ingrijpt. "Maar dat is een dure maatregel die voorlopig nog ver weg lijkt."

Rijkswaterstaat laat in een schriftelijke reactie weten: "Rijkswaterstaat vindt elk ongeluk er één te veel. Veiligheid staat altijd voorop, en dat geldt ook voor de veiligheid van wegwerkers. Het is gebruikelijk om na een incident te kijken of er iets beter had gekund en zo ja, wat dan. Op die manier blijven we bezig met het verder vergroten van de veiligheid."

