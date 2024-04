112-nieuws: scooters afgepakt • kraan helpt auto uit sloot naast A50

22.15

Dat sommige mensen niet onder de indruk zijn van agenten die ze een bekeuring geven, lieten vanavond twee jongemannen zien op de Kerkendijk in Someren-Heide. Ze werden tot twee keer toe gepakt door de politie omdat ze zonder rijbewijs reden. Allebei zaten ze op een eigen scooter toen de politie ze de eerste keer aanhield. Een van hen is pas 13 jaar oud en mag nog niet rijden. Hij kon dus geen scooterrijbewijs laten zien. Het was al de tweede keer dat hij hiermee werd betrapt. Zijn kompaan is weliswaar oud genoeg, maar bleek ook nooit zijn rijbewijs te hebben gehaald. Agenten gaven de jongemannen allebei een bon en een waarschuwing dat ze hun scooters kwijt zouden zijn, mocht het nog een keer gebeuren. Daar schrikten ze niet van, want even later crosten ze alweer rond op hun scooters. Nu werden hun voertuigen door de agenten afgepakt en moesten ze opnieuw hun portemonnee trekken om een bekeuring te betalen.