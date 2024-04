Duizenden flyers verspreid om vermiste Sabir te vinden

Duizenden inwoners van Etten-Leur ontvangen donderdag een flyer met de oproep: Waar is Sabir Bouchan? De 41-jarige Sabir uit Etten-Leur wordt al vijf maanden vermist. De politie vermoedt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. In de hoop dat mensen tips hebben, verspreidt de politie donderdag duizenden flyers.

Sabir Bouchan wordt sinds 26 oktober 2023 vermist. Hij werd de dag daarvoor nog gezien in een coffeeshop in Breda. Daar werd hij op bewakingsbeelden vastgelegd. Een dag later, donderdag 26 oktober, hebben getuigen hem nog in Bosschenhoofd gezien en gesproken. Daarna is er geen teken van leven meer van hem vernomen.

Kort nadat Sabir voor het laatst werd gezien, gebeurde er iets verdachts bij zijn huis in Etten-Leur. Een kleine, zwarte Volkswagen (oud model) reed daar met piepende banden weg. Zelf reed Bouchan mogelijk in een Nissan Note met het kenteken L-871-BK.

Flyers en borden langs de weg

De politie onderzoekt al maanden waar Sabir Bouchan zou kunnen zijn. In januari werd aandacht aan de zaak besteed in de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Met de flyeractie hoopt de politie zoveel mogelijk mensen te bereiken die mogelijk bruikbare informatie hebben.

Ook op straat kunnen mensen de oproep tegenkomen, want er worden ook borden langs de weg geplaatst. Door middel van de QR-code op de poster en flyer komen mensen op een website waar alle informatie over de vermissing van Sabir te vinden is.

