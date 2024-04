Auto rijdt in volle vaart dagbesteding binnen, bestuurder op de vlucht

Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag een gebouw binnengereden in Roosendaal. De bestuurder kwam vermoedelijk uit de Gerard Doustraat en reed op de T-splitsing met de Gerard Ter Borchstraat rechtdoor. De automobilist ging er vervolgens vandoor.

De auto is binnengereden bij Dagcentrum De Plataan van maatschappelijke organisatie SDW. Hier worden activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking. De auto reed rond 02.00 uur in de nacht naar binnen, op dat moment waren er voor zover bekend geen mensen in het gebouw.

Auto in een lokaal

Op foto's is te zien dat de ravage groot is in het gebouw, maar ook buiten in de tuin. De auto reed eerst een hekwerk omver, reed door de pui het gebouw binnen en kwam in een lokaal van de dagbesteding tot stilstand. De automobilist zou ook nipt een boom hebben gemist.

Brandweer, politie en ambulance kwamen naar het ongeval. De elektriciteit en het stromend water zijn door de brandweer afgesloten. Volgens een 112-correspondent ter plaatse zou het pand niet instabiel zijn of op instorten staan.

De politie is op zoek naar de bestuurder. Die zou volgens omstanders heel hard door de straat hebben gereden, meldt onze 112-correspondent. De auto is inmiddels door een bergingsbedrijf uit het pand gehaald en afgevoerd.

Hoe de activiteiten voor cliënten van SDW donderdag wordt opgepakt, is nog niet bekend.