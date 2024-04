Bossche bol heeft eigen mini-museum: 'Je blijft dooreten'

Een heuse Bossche Bollen Belevenis is donderdag geopend in Den Bosch. De legendarische lekkernij heeft een eigen tentoonstelling onder het stadhuis. "Het meest opgeklopte mini-museum ter wereld", noemt bedenker Jules Lauwerijssen het.

Diep onder het stadhuis van Den Bosch is de mini-tentoonstelling donderdagmiddag geopend in de eeuwenoude raadskelder in het centrum van de stad. En die lekkernij wordt dus zelf ook vereeuwigd. "Zelfs Jeroen Bosch had dit festijn zeker niet overgeslagen", denkt Lauwerijssen.

Spiegels en kunst

Wie denkt dat er over zo'n eenvoudige chocolade bol weinig te vertellen heeft, heeft het mis. In zeven verschillende ruimtes beleef en ruik je het gebakje. Er is ook een lachspiegelzaal, een ruimte in de stijl van Jeroen Bosch en de eerste bakkerij van Lambermont uit 1924.

"Met een flinke dosis humor en ook een vleugje flauwekul", belooft Lauwerijssen, die eerder al een heus Bossche bollenijsje en Bossche bol-workshops organiseerde. "De Bossche bol tovert een glimlach op ieders gezicht, dat is het doel."

Wel opvallend: zeg je Bossche bol, dan zegt menig Bosschenaar: Jan de Groot. Die is niet betrokken bij de tentoonstelling. "Te druk", liet de beroemde bakkerij desgevraagd eerder telefonisch aan Omroep Brabant weten.

"Voor De Groot is zeker ruimte in de tentoonstelling", vervolgt Lauwerijssen, eigenaar van bakkerij Royal in de Visstraat. Of zijn bakkerij dan 'de echte' is? "Er zijn meerdere bakkers, ieder heeft zijn eigen receptuur."

'Magisch'

Van heinde en verre staan Nederlandse en buitenlandse toeristen in de rij voor dit stukje culinair erfgoed. Het woord 'Bossche bol' hoor je dan ook geregeld door toeristen uitgesproken worden met een dik Frans of Engels accent. Wat het geheim is? "De room maakt het magisch. Het doet iets in de hersenen van mensen. Je blijft dooreten."

Het mini-museum is elke dag van de week geopend. Alleen op maandag en dinsdag is een bezoek op afspraak. Bij de toegangsprijs krijg je ook een Bossche bol. "Ik hoop dat iedereen met een grote glimlach weer naar buiten gaat."