Ontucht met eigen kinderen: justitie twijfelt en eist vrijspraak

In bed, op de bank, in de auto. Een man van nu 43 zou verspreid over een periode van vijf jaar in Oudenbosch ontucht hebben gepleegd met zijn drie kinderen. Volgens de inmiddels naar Zwijndrecht verhuisde verdachte is er niks van waar. “Waanzin, ongelooflijk, allemaal bedacht door mijn ex”, riep hij donderdag uit voor de rechtbank in Breda waar hij zich moest verantwoorden.

De officier van justitie was kort in haar reactie. Ze eiste vrijspraak, omdat volgens haar vooral de verklaringen van de kinderen (van nu 6, 9 en 12) onvoldoende kunnen worden bewezen. Ze zouden dan ook, net als hun moeder, geen recht hebben op smartengeld.

Youssaf M. zit deze ochtend zenuwachtig op de stoel in de rechtbank. Hij kookt van woede. “Seksueel misbruik? Daar heb ik nooit aan gedacht, laat staan dat ik bij mijn kinderen seksuele handelingen heb verricht. Oké, ik knuffel, kroel en speel met ze. Maar dat was vaderliefde voor mijn eigen kinderen, seksuele intenties zijn er nooit geweest. Ik hou echt van mijn kinderen. Dit doet me zoveel pijn, ook omdat ik ze al twee jaar niet meer mag zien. Ik mis ze enorm, ik wil ze zien opgroeien.”

Aangeraakt met penis

Maar waar zijn die aantijgingen dan op gestoeld? Volgens justitie zou de ontucht zijn gepleegd tussen juli 2017 en september 2022. De man zou in die periode geregeld over de borsten of geslachtsorganen van zijn twee dochters en zoontje hebben gewreven. Ook heeft hij de kinderen met zijn penis aangeraakt, zo bleek uit gesprekken met de politie, een logopediste en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Volgens de officier zou dat bijvoorbeeld zijn gebeurd bij spelletjes als paardje rijden, maar ze twijfelde hardop over de vraag of dat als seksuele handelingen moet worden uitgelegd. Ook de betrouwbaarheid van de verklaringen trok ze in twijfel: “Ik ben bang dat feiten en fantasie bij vooral de oudste van de drie kinderen met elkaar op de loop zijn gegaan.”

Gespannen sfeer

Maar waar rook is, is vuur. Er zal heus wel wat aan de hand zijn geweest in het gezin en dat is zorgelijk, zo verklaarde de officier. De problemen kunnen niet los worden gezien van de verhouding tussen de verdachte, die geregeld coke gebruikte, en zijn inmiddels ex-vrouw. In april 2022 gingen ze na een relatie van ruim vijftien jaar uit elkaar.

Vooral de laatste maanden van hun huwelijk kenmerkten zich door een gespannen sfeer, waarbij de verdachte, zo erkende hij, wel eens boos was en uitviel naar de moeder van zijn kinderen. Hij zou haar ook geslagen hebben, wat hij ontkent.

Ex in de zaal

Zijn ex, die ook in de rechtszaal zat, schudde geregeld met haar hoofd toen de verdachte zich vaak emotioneel probeerde te verdedigen. De vrouw had een schadevergoeding geëist, omdat ze al jaren slecht slaapt en geplaagd wordt door gevoelens van schuld, woede en verdriet.

De advocaat van de verdachte kritiseerde haar rol in deze pijnlijke affaire. Volgens hem zouden de kinderen door haar zijn beïnvloed, heeft ze nooit iets gezien van daadwerkelijke ontucht en trok ze wel erg laat aan de bel. Ook beschuldigde hij haar ervan dat ze eropuit was om haar man uit de ouderlijke macht te laten zetten. De advocaat, die verder kanttekeningen plaatste bij de verklaringen van de kinderen, gaat dan ook voor vrijspraak.