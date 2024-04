Grote opknapbeurt van Brabantse waterleidingen bezorgt Zeeuwen drinkwater

Enorme hijskranen, zware shovels en hoge bergen met zand. Wie over de snelweg tussen Roosendaal en Bergen op Zoom rijdt, zal het zeker opvallen. De weilanden in het westen van de provincie worden behoorlijk overhoop gehaald. En dat allemaal om te voorkomen dat onze Zeeuwse buren een tekort aan drinkwater krijgen.

Waterbedrijf Evides is bezig met een grote opknapbeurt van de waterleiding vanuit de Biesbosch naar Zeeland. Op het gedeelte tussen Roosendaal en Wouwse Plantage worden dikke stalen buizen over een lengte van tien kilometer ingegraven.

“Dit is voor ons een enorm karwei, zeker niet alledaags. Het is nodig omdat we op dit stuk van het traject nog een enkele leiding hadden liggen. We breiden dat nu uit naar twee grote nieuwe buizen om de capaciteit en leveringszekerheid te vergroten. Daarnaast willen we voorkomen dat tijdens werkzaamheden of in geval van een lekkage de hele watertoevoer uitvalt”, legt Liane Stork van Evides uit.

De storing in het kraanwater vrijdagnacht in de omgeving van Nieuw-Vossemeer en Steenbergen had volgens Brabant Water niets te maken met deze werkzaamheden.