Slachthuis moet stoppen: hygiëne en dierenwelzijn te vaak in gevaar

Een klein slachthuis in Brabant moet stoppen met het slachten van dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dit besloten. Bij het slachthuis was de afgelopen jaren veel mis op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn.

De NVWA maakt niet bekend waar het slachthuis staat, wel dat het om een klein slachthuis gaat, waar vooral schapen worden geslacht. De erkenning van het bedrijf is al eens geschorst. Dat was na een controle in oktober vorig jaar. De slachthygiëne liet toen zeer te wensen over. Nu wil de autoriteit die erkenning helemaal intrekken.

'Meerdere kansen'

Volgens de NVWA heeft het bedrijf meerdere kansen gekregen om te verbeteren. Maar zelfs tijdens proefslachtingen onder streng toezicht van de NVWA bleek het bedrijf de zaken niet op orde te hebben.

Bij zo'n moment in februari zag de NVWA dat de dierenlichamen vies werden doordat vuile vachten het vlees raakten. "Ook bleken medewerkers zich niet bewust van de noodzaak van hygiënisch werken", voegt een woordvoerder eraan toe. Hierop werd een nieuw verbeterplan opgesteld.

Begin maart volgde een nieuwe proefslachting. Dierenartsen van de NVWA, die hierbij aanwezig waren, zagen dat de dieren onvoldoende elektrisch werden verdoofd. De hygiëne was wel goed.

Bezwaar maken

Desondanks heeft de NVWA er geen vertrouwen in dat het bedrijf het dierenwelzijn en de hygiëne echt op orde kan brengen. Daarvoor worden er te vaak overtredingen gemaakt.

De onderneming kan bezwaar maken tegen het besluit om de slachthuiserkenning in te trekken. Ook kan het slachthuis op een later moment weer proberen een nieuwe erkenning aan te vragen. Het is dus nog niet helemaal zeker of dit slachthuis definitief dichtgaat.

Wakker Dier, dat opkomt voor belangen van dieren, is niet op de hoogte van deze specifieke sitiuatie. Maar, zo laat een woordvoerder weten, het is een herkenbaar beeld. "Dit zijn geen incidenten meer. Snelheid gaat voor kwaliteit en dan is de kans groot dat voorbij wordt gegaan aan het dierenwelzijn. Het is toch afschuwelijk wanneer een dier dat geslacht wordt, niet helemaal verdoofd is. Het is ook de taak van de politiek om hieraan aandacht te besteden, maar dat gebeurt nog te weinig", zo meldt de zegsman.