Foutje bedankt: verkeersbord staat midden op de weg

Waarschuwing. Mocht je deze vrijdagmorgen door gebrek aan koffie wat slaperig in je auto zitten, let dan op in deze straat in de binnenstad Eindhoven. Dit verkeersbord staat óp de weg, in plaats van ernaast. Als je niet oppast, knal je er zo met je auto tegenaan.

Het lijkt erop dat een overijverige straatwerker het verkeersbord op de Jan Smitzlaan wel heel prominent heeft weggezet, maar volgens de gemeente Eindhoven ligt het anders. Eerst stonden er rond het bord betonblokken en waren er schuine strepen geschilderd waar bestuurders niet overheen mogen rijden. Omdat de verkeerssituatie in de straat wordt aangepast, zijn die weggehaald. Volgens de gemeente moest het verkeersbord ook verwijderd worden, maar dat is door een onbekende reden niet gebeurd. "We zijn op de hoogte van de situatie en voor de veiligheid plaatsen we vanavond extra elementen rond het bord", laat de gemeente weten aan Studio040. Het bord wordt vrijdag weggehaald.