Band Abel uit Breda is dit najaar weer heel veel 'onderweg'

Bijna iedereen van boven de 35 kan het nog meezingen: "ik doe de deur dicht, straten lijken te huilen". Het poëtische begin van de mega-hit 'Onderweg' die de band Abel uit Breda nu bijna 25 jaar geleden scoorde. Zes weken lang stonden ze strak op nummer 1 in de hitlijsten. Daarna raakte de band langzaam in de vergetelheid, maar voorman Joris Rasenberg, inmiddels werkzaam als docent muziek en maatschappijleer, is altijd liedjes blijven schrijven. Dat leidt nu tot een nieuw album van Abel en een clubtour in het najaar. Joris Rasenberg vertelt er zondag over in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant en hij zingt live zijn nieuwe single 'Soms gaat de tijd zo snel'.

Vorig najaar was Abel opeens terug met het nummer 'Zie jij het ook'. En deze week dus alweer een nieuwe single. Kortom: Abel is terug van eigenlijk nooit weggeweest, want de band werd nooit officieel opgeheven. Maar na die eerste monsterhit kwam er al vrij snel de klad in. Het was ook een wonderlijk verhaal. Hoe zo'n groepje jongens die elkaar kenden van de middelbare school 'ontdekt' werd. Ze wilden eigenlijk covers spelen in de kroegen van Breda, maar maakten toch ook een demo met eigen nummer die bij een platenbaas terecht kwam. Die zag wel wat in 'Onderweg', en terecht, zo bleek. In één klap was Abel wereldberoemd in Nederland. Ze wisten eigenlijk niet wat hen overkwam.

Tieneridool

Maar dat was dan ook meteen het hoogtepunt. Daarna kon het alleen maar minder worden, en dat werd het ook. De band liep leeg en het tieneridool Joris zocht een werkkring in het onderwijs. In 2010 kwam er nog een album uit, maar er waren nog maar weinig mensen die dat opmerkten. Abel kon de boeken in als 'one hit wonder', daar horen we nooit meer iets van.

Behalve dan dat Joris liedjes bleef schrijven, onder andere voor Paul de Leeuw en Marco Borsato, maar ook voor zichzelf. En dat na al die jaren het podium bleef trekken. De nu 49-jarige docent/muzikant heeft 25 jaar later nog steeds dat herkenbare stemgeluid met die zachte g die toen zoveel Nederlanders voor hem innam. Van het oorspronkelijke Abel zijn alleen hij en toetsenist Freek Imbens nog over. In Brabant zijn ze in het najaar samen met een aantal nieuwe muzikanten te zien in Bergen op Zoom, Eindhoven en Oss. En ja, ze zullen dan ook met volle overtuiging hun grootste hit 'Onderweg' spelen.

Verder in KRAAK.

Gedeputeerde Hagar Roijackers is nu bestuurder bij de provincie, maar als statenlid stelde ze in de coronaperiode al vragen over de relatie tussen het grote aantal coronagevallen en de slechte luchtkwaliteit in Brabant. Onderzoek van het RIVM deze week geeft aan dat zo'n verband bestaat.

En Erik en zijn moeder José waren te zien in de documentaire Moederheil van Omroep Brabant. Als baby werd hij gedwongen ter adoptie afgestaan. Toen sprak hij al de hoop uit om ooit weer zijn moeders meisjesnaam te dragen. Twee weken geleden deed de rechter uitspraak en draaide daarmee de adoptie terug. Erik wil het ‘t liefst van de daken schreeuwen: hij heet voortaan weer Erik Redering.

