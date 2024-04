Reis terug in de tijd in het jubilerende Mastboomhuis, 'heel bijzonder'

1/3 Alles is precies zoals het was in het Mastboomhuis.

Of het nu gaat om de plek van het inktpotje op het bureau, de meubels met versierd houtsnijwerk in de kamers of het linnengoed in de kast. Henri Mastboom bepaalde dat er na zijn dood niets aan de negentiende-eeuwse inrichting van zijn ouderlijk huis mocht worden veranderd. Het resultaat: Een unieke plek waar je letterlijk terug in de tijd stapt. Dit jaar bestaat het Mastboomhuis, inmiddels een museum, 150 jaar.

“Voor jongeren is het huis een stukje levende geschiedenis en voor ouderen is het vaak een feest van herkenning”, vertelt gids Christ Luykx terwijl hij de imposante ontvangstkamer aan de voorkant laat zien. De laatste bewoner Henri Mastboom overleed in 1999. Sindsdien staat alles nog zo precies zo als hij het achterliet. “Hij heeft niks veranderd. Het daarom nu het best bewaarde historische interieur in Nederland”, vertelt Christ.

Henri was enig kind in de vooraanstaande familie Mastboom. Zijn vader was jarenlang burgemeester in Oud-Gastel. Henri hoopte ooit zijn vader te kunnen opvolgen maar de tijden waren inmiddels veranderd. De burgemeesterszoon leidde na de dood van zijn moeder in 1963 een teruggetrokken leven. Christ: “Hij was een zonderling in het dorp en hij liet zich zelden zien. Dat hij niet in de voetsporen van zijn vader kon treden, heeft hem enorm gefrustreerd.”

De familie Mastboom was zeer bemiddeld. Henri hield zich tijdens zijn leven bezig met lezen en het beheer van het familiekapitaal. Zelf was hij erg zuinig en gooide zelden iets weg. Henri was zich terdege bewust van het cultuurhistorisch belang van zijn huis. Achteraf blijkt dat hij met zijn bijzondere laatste wilsverklaring een vooruitziende blik had.