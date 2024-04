Politie omsingelt kraakpand, maar kan niet tot ontruiming overgaan

Er werden ook politiehonden ingezet (foto: SQ Vision). Eén van de krakers (foto: SQ Vision). Volgende 1/3 Politie omsingelt kraakpand

De politie heeft vrijdagmiddag in Eindhoven een tijdje een kraakpand aan de Dillenburgstraat omsingeld. Krakers hadden er hun intrek genomen in een leegstaand bedrijfspand. De politie wilde tot ontruiming overgaan, maar omdat de krakers er al meer dan 24 uur binnen bleken te zitten, is dat niet mogelijk.