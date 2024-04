VDL ziet nettowinst dalen met ruim 200 miljoen euro

De nettowinst van industriebedrijf VDL uit Eindhoven is vorig jaar gedaald met ruim 200 miljoen euro. De redenen voor de daling zijn problemen met de leveringen van bussen door materiaaltekorten. Daarnaast zorgt het einde van de autoproductie in de fabriek van VDL Nedcar in Born voor de daling van de winst van het bedrijf.

Evie Hendriks & ANP Geschreven door