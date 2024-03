Concurrent VDL in zwaar weer: 'Wij herkennen de problemen'

Er zijn grote problemen bij de Belgische busbouwer Van Hool, een rechtstreekse concurrent van VDL uit Eindhoven. Het concern heeft last van de impact van corona, hoge energiekosten, inflatie en wereldwijde problemen bij de levering van onderdelen. VDL herkent de problemen waar Van Hool mee kampt en heeft die zelf ook. “De bussensector is tijdens de corona periode heel hard geraakt, er reed geen touringcar meer rond, er werd geen bus meer besteld.”

Een woordvoerder van VDL zegt niet in de keuken van Van Hool te kunnen kijken, maar herkent wel problemen die er ‘industriebreed’ zijn. Vooral als het gaat om de levering van onderdelen en materialen. Het gaat dan bijvoorbeeld om chips waar ook de autosector een tekort aan heeft. Pas dit of volgend jaar wordt er een overschot aan chips verwacht.

Het Belgische concern Van Hool heeft bekendgemaakt dat het 1.100 medewerkers op straat zegt, waarvan nog 830 dit jaar. Om de kosten terug te brengen is een deel van de productie verplaatst naar Skopje in Noord-Macedonië. Naast ontslagen, moet Van Hool ook op zoek naar geld. Als het niet voor het einde van deze maand 45 miljoen euro weet te vinden, dreigt een faillissement.

“Toen er in de coronaperiode geen bussen werden geproduceerd, zijn de toeleveranciers zich gaan toeleggen op andere producten en andere sectoren. Er werd gewoon niks besteld en niks gemaakt. Dat is nog steeds niet hersteld. Bij de cijfers over de eerste helft van 2023 maakte VDL bekend dat het 'onder controle krijgen van tijdige leveringen een uitdaging’ zou blijven.

De tekorten zijn er nog altijd en dus lopen we achter bij leveringen”, aldus de woordvoerder. Zo zijn er bij VDL bussen besteld voor Hermes in Eindhoven. “Deze zouden al twee jaar geleden geleverd moeten worden, maar dat zijn we nu pas aan het doen.”

VDL, een industrieel familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven, liet bij de cijfers over de eerste zes maanden van vorig jaar weten voor 2023 te rekenen op een winst die 5 tot 10 procent hoger uitkomt dan een jaar eerder.