Schrijver biografie oud VDL-topman Wim van der Leegte: 'Ik ga hem missen'

Zaterdag werd voormalig VDL-topman Wim van der Leegte uit Duizel in besloten kring begraven. Van der Leegte stond jarenlang aan het roer van een bedrijf dat bestaat uit zo'n 100 ondernemingen, zestienduizend werknemers heeft en een omzet van 5,8 miljard euro. Frits Conijn, journalist bij Het Financieele Dagblad, schreef in 2018 de biografie 'Wim van der Leegte: hoe een Brabantse familieman Nederland aan werk hielp'. Een les die we volgens hem van Wim kunnen leren? "Blijf bescheiden en denk goed na", zo vertelt Conijn zondag in talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Journalist Frits Conijn vroeg zich af hoe iemand het voor elkaar krijgt om vanuit het niets zo'n groot bedrijf op te bouwen. Het fascineerde hem mateloos en daarom besloot hij er een boek over te schrijven. "Wim was apetrots op zijn bedrijf en wilde er graag over vertellen. Ik herinner me de uitstapjes die we maakten naar zijn bedrijven, naar zijn paarden. Ik heb er een goeie tijd aan beleefd." Wim nam op 19-jarige leeftijd het bedrijf van zijn vader over, maar dat bedrijf was verliesmakend. "Zijn vader was heel technisch, maar geen geboren ondernemer. Hij was bang voor tegenvallers en kwam daarom nooit op de administratieafdeling." Vervolgens besloot Wim dit probleem aan te pakken. "Hij rekende eerst eens uit hoe duur het is om iets te maken en of afnemers die prijs willen betalen. Zo niet, dan ging hij het niet maken." Maar het was Wim zeker niet alleen om het geld te doen volgens Conijn. "Hij wilde echt een familiebedrijf neerzetten. Het ging hem meer om het aanzien van het bedrijf, de grootsheid, de werknemers. Hij vond het spel van ondernemen geweldig."

"Hij zag kansen en hij durfde ze te benutten."

Van der Leegte was volgens Conijn niet alleen een doener. "Hij was ook echt een denker. Niet op een academisch niveau, maar wel pragmatisch. Zijn boerenverstand was dik in orde." Wanneer het niet goed ging met een van zijn bedrijven, zat Van der Leegte niet bij de pakken neer. "Hij durfde verder te kijken, hij zag kansen en hij durfde ze ook te benutten. Hij had echt lef." Naast zijn ondernemersgeest was Van der Leegte ook een sociaal persoon, dat merkte Conijn tijdens zijn vele bezoeken. "Het was altijd een genoegen. De schoenen gingen uit, we schoven op de kousen door het kantoor. Hij maakte zelf de kopjes thee en op die manier ontving hij eigenlijk al zijn gasten."

"Niemand was bang voor hem."