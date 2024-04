ABBA-fans blikken terug op succes van idolen: 'Was gelijk geobsedeerd'

Het is zaterdagavond precies vijftig jaar geleden dat ABBA het songfestival won met hun superhit Waterloo. Op dat moment werd de band uit Zweden wereldberoemd. Brabantse superfans Helga, Heleen en Monique maken er zaterdag hun eigen feestje van in het Zweedse Stockholm. "Er rijden hier zelfs ABBA-trams", vertelt Helga.

Een magisch moment volgens velen: de eerste noten van de muziek klinken en twee dames stappen onder muzikale begeleiding van twee mannen het podium op en zingen de eerste woorden ('My, My') van de monsterhit Waterloo. Op dat moment veranderde het leven van Monique Hoevens (59) uit Tilburg voorgoed. "Het is vijftig jaar geleden dat ik fan werd. Ik was gelijk geobsedeerd." Het was toeval dat ze het songfestival op dat moment keek, vertelt de superfan uit Tilburg. "Ik mocht logeren bij kennissen. Zij hadden één voorwaarde: we kijken het songfestival." En daar zat ze dus als negenjarig meisje voor de televisie toen ABBA geschiedenis schreef. "Het is zo’n moment dat m'n hele leven bij me is gebleven."

Over de hele wereld zijn er zaterdag feestelijke evenementen om het jubileum van Waterloo te vieren. En waar kun je beter zijn dan in de stad waar ABBA gevormd werd. Helga van de Kar (57) uit Roosendaal is samen met haar officiële ABBA Fan Club in Stockholm. "De stoplichten spelen hier het nummer Waterloo en er rijden hier zelfs ABBA-trams rond. Er is zoveel te doen", vertelt ze aan de telefoon.

De ABBA-trams in Stockholm (foto: Helga van de Kar)

"Het is muziek die me blijft pakken", zegt Helga. Aan de andere kant van de lijn klinkt een hoop geroezemoes. "We komen net uit het ABBA-museum gelopen", legt ze opgewekt uit. Een tijdje terug organiseerde ze met haar fanclub nog een ABBA-dag in Roosendaal. Er kwamen toen ruim 450 mensen van over de hele wereld naar het evenement.

"Zodra ik ABBA hoor, voel ik me meteen fantastisch"

Ook Heleen Maas (57) uit Oud-Gastel is lid van de fanclub en mee op reis naar Stockholm. Ze is daar nu met haar dochters, wat volgens haar goed laat zien dat de muziek van ABBA ook nog een jonge doelgroep weet te bereiken. "Ik hoorde de muziek voor het eerst toen ik acht was. Ik was helemaal flabbergasted." Zelfs na vijftig jaar weet de muziek nog indruk achter te laten. "Niet veel muziek maakt mij vrolijk, maar zodra ik ABBA hoor, voel ik me meteen fantastisch." Wat maakt het dat je vijftig jaar lang fan blijft van dezelfde muziek? "Het is een beetje een dooddoener, maar het is de soundtrack van je leven", vertelt Monique. "En met de fanclub heb ik zoveel leuke dingen gedaan, veel vrienden gemaakt, leuke uitstapjes meegemaakt." De muziek zorgt dus ook voor veel gezelligheid en mooie ervaringen, zeggen de drie fans. Hoewel alledrie verschillende favoriete nummers hebben van ABBA, houdt Waterloo altijd een speciaal plekje in hun hart. "Zodra ik Waterloo hoor, wil ik gelijk beginnen met dansen", sluit Heleen af.

Superfan Monique op Arlanda Airport op een van de vele ABBA-tripjes (eigen foto)