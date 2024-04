PSV heeft geen kind aan AZ en zet volgende stap richting landstitel

De kampioensliederen waren alweer snel te horen zaterdagavond in het Philips Stadion. PSV stevent af op de landstitel en het liet in de thuiswedstrijd tegen AZ weer zien waarom. De nummer vier van de Eredivisie kwam er nauwelijks aan te pas tegen de Eindhovenaren. Na 90 minuten stond er een 5-1 uitslag op het scorebord

PSV en AZ begonnen allebei heerlijk aan de wedstrijd. Beide ploegen kregen kansen, maar het was de thuisploeg die de score opende. Johan Bakayoko wist na negen minuten de score op aangeven van Malik Tillman te openen. Even daarvoor was PSV wel ontsnapt aan een tegentreffer. AZ-spits Vangelis Pavlidis raakte de paal.

Maar dat PSV even later op voorsprong kwam was meer dan verdiend te noemen. Het was de betere ploeg en creëerde een hoop kansen. De 2-0 van Luuk de Jong hing dan ook al even in de lucht. De spits scoorde eindelijk weer eens na een doelpuntendroogte van zes wedstrijden.

Terechte kampioen

De sfeer in het Philips Stadion was uitstekend. “Singing Fritsje Philips, we worden kampioen”, werd er luidkeels gezongen door de supporters. Dat PSV kampioen gaat worden is al even duidelijk, de vraag is alleen nog wanneer het feest ingepland kan worden.

Dat PSV de terechte kampioen gaat worden, liet het zaterdagavond lange tijd zien. Want zelfs zonder Hirving Lozano, Noa Lang en Ismael Saibari speelden de Eindhovenaren de nummer vier van de competitie zoek. Na rust maakte De Jong de 3-0 voor PSV. Pavlidis deed een uurtje voor tijd wat terug door op de juiste plek te staan en een rebound te benutten.

Scorende debutant

Daarna werd de wedstrijd wat minder. PSV nam wat gas terug en ondanks enkele hachelijke momentjes kwamen de Eindhovenaren ook niet meer in de problemen.Toch liep het in de slotfase verder uit. Joey Veerman maakte met een beheerst schot van afstand de 4-1.

In de slotminuten mocht Jesper Uneken nog zijn debuut maken voor PSV dat echt af kan gaan tellen richting het landskampioenschap. Voor de debutant kon het feest nu al beginnen want in de blessuretijd bracht hij de eindstand op 5-1. Feest voor de jonge spits, feest voor PSV en feest bij de supporters. Een voorproefje op wat komen gaat.