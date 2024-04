Thijs Slegers geëerd in stadion: 'Wie hier komt, moet eerst langs Thijs'

Het is ruim een jaar geleden dat perschef Thijs Slegers is overleden. PSV staat daar zaterdagavond uitgebreid bij stil. In de persruimte van het Philips Stadion hangt nu een levensgrote foto van Slegers. "Iedereen die voortaan in de persruimte komt, moet eerst langs Thijs", vertelt algemeen directeur Marcel Brands bij de onthulling van dit monument.

Thijs Slegers zijn vrouw, dochter en zoon zijn bij de onthulling van de foto. Zijn kinderen mogen het doek van de muur halen, waarna Thijs op de muur verschijnt. Met als tekst: 'Quote me right, or don't quote me.' Zijn dochter weet niet goed wat er staat, haar moeder legt het uit: "Als je het niet goed zegt, dan kun je het beter niet doen." Samen kijken ze met gepaste trots naar de foto. "Dat is wat hij altijd zei", vult Brands aan. De wedstrijd tussen PSV en AZ is zaterdag omgedoopt tot 'THIJSWEDSTRIJD'. Met als doel, zoveel mogelijk geld inzamelen voor het werven van stamcel- en bloeddonoren, iets waarvoor Slegers zich jarenlang hard heeft gemaakt. De supportersvereniging heeft de actie opgezet in samenwerking met stichting Matchis en bloedbank Sanquin. "Wat weinigen weten is dat het registreren van een stamceldonor ruim 35 euro kost", laat Paul van Tatenhove weten op de website van de supportersvereniging.

"We willen minimaal 100.000 euro ophalen. Dat moet samen met alle supporters toch lukken!"

Tatenhove werkt voor de jeugdopleiding van PSV en heeft als collega van Slegers beloofd om zijn missie en strijd tegen kanker voort te zetten. "Wat Thijs in gang heeft gezet, mag niet verloren gaan. We willen minimaal 100.000 euro ophalen. Dat moet samen met alle supporters in Nederland toch lukken!”



De perschef van de Eindhovense voetbalclub, die eerder als voetbalverslaggever werkte bij Voetbal International en De Telegraaf, overleed op 27 maart 2023 op 46-jarige leeftijd aan de gevolgen van acute leukemie. Slegers was een bekend gezicht in de Nederlandse voetbalwereld. Maar hij werd ook bekend vanwege zijn oproep aan mensen om bloed- of stamceldonor te worden. Dat deed hij toen hij bekendmaakte dat hij zelf niet meer te genezen was. "Ik ben niet meer te redden, maar anderen wel", benadrukte hij. Aan zijn oproep werd massaal gehoor gegeven. Duizenden mensen meldden zich aan bij Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren. Bekijk hieronder de necrologie die we maakten na het overlijden van Thijs Slegers.