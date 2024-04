Dieven stelen verzegelde kist Sint-Jan: 'Daar bewaren we niet het geld'

Een bijzondere diefstal afgelopen week in de De Sint-Janskathedraal. De basiliek in de binnenstad van Den Bosch staat in de steigers vanwege een grote renovatie. En juist via die steigers wisten daders naar boven te klimmen, tachtig meter omhoog naar de koepel. De buit: een blauw kistje. "Misschien dachten ze dat daar het geld van de Sint Jan bewaard werd, maar dat is niet zo", zegt plebaan Vincent Blom gelaten.

In de kerk zijn de dieven niet geweest, ze konden enkel in de koepel komen. Helemaal bovenin de middentoren sloegen ze glas-in-lood ramen stuk, lieten een brandblusser leeglopen en openden de dakluiken. Om vervolgens het blauwe kistje mee te nemen, dat verstopt zat boven het 'Alziend Oog', een fresco in de nok van het dak, pal boven het altaar. Donderdag ontdekte de plebaan al stof op en rond het altaar. Dat kwam doordat de daders de dakluiken hadden geopend. Toevallig kwam de brandweer vrijdag voor een inspectie bovenin de koepel. Zij ontdekte de vernielingen.

"Het heeft geen waarde in geld, maar wel historische en emotionele waarde."

In december 2022 werd het feestelijke jubileumjaar van 800 jaar Sint Jan afgesloten. Enkele honderden brieven en kaarten werden er geschreven en in het blauwe kistje gestopt. Op die kaarten stond wat de kathedraal voor bezoekers betekende en wat ze voor de toekomst wensten. Ook de Commissaris van de Koning, de burgemeester, de bisschop en de plebaan schreven brieven voor in de kist. De kist werd door een notaris verzegeld met als doel dat deze als een tijdscapsule over 100 jaar pas weer geopend zou worden. Maar heel waarschijnlijk zijn de zegels inmiddels verbroken en is het deksel gelicht. "Het zou heel jammer zijn als de inhoud van die kist verloren gaat, dat is bestemd voor Bosschenaren over honderd jaar. Het heeft geen waarde in geld, maar wel historische en emotionele waarde."

"Berouw komt na de zonde, hij bracht na veertig jaar terug wat hij had meegenomen."

Al denkt Blom dat de daders wel van een koude kermis thuis komen, want geld gaan ze in het kistje niet vinden. "Mijn boodschap is dan ook: breng dat kistje terug." Inmiddels is de politie erbij gehaald, zij denken aan pure baldadigheid. Er staan geen camera's gericht op de renovatie. "Maar dat is wel iets waar het bouwteam nu over na gaat denken. Er staan wel hekken om de kerk, maar daar klimmen ze zo over heen." De plebaan houdt hoop, want onlangs nog kreeg hij bezoek van iemand die bij een eerdere renovatie ook op de steigers was geklommen. "Veertig jaar geleden stond de Sint Jan ook in de steigers. Hij klom toen in een dolle bui met vrienden naar boven. Hij had twee stukken natuursteen afgebroken die hij veertig jaar thuis had bewaard. Berouw komt na de zonde, hij bracht de stukken steen terug. Er is altijd nog hoop."