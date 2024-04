112-nieuws: stroomstoring in Geldrop • auto's botsen in Breda

11.55

Twee mensen op een motorscooter zijn gisteravond lichtgewond geraakt toen zij in botsing kwamen met een auto in de Doctor Berlagelaan in Eindhoven. De schade aan de auto en de motorscooter was volgens de politie groot. Voor de zekerheid kwam een ambulance naar de Doctor Berlagelaan, maar niemand hoefde naar een ziekenhuis gebracht te worden. De auto en de motorscooter zijn getakeld. Daarna werd de kruising vrijgegeven.

Zaak zal onderling via de verzekering afgehandeld worden.11.52 - Bloedproef gedaan bij automobiliste

De automobiliste die afgelopen nacht met haar auto een huis binnenreed aan de Hoogeindseweg in Oostelbeers is een 25-jarige vrouw uit de gemeente Oirschot. Dat maakte de politie zojuist bekend. Of zij onder invloed was, is nog niet bekend. Wel is in het ziekenhuis een bloedproef bij de vrouw gedaan.

