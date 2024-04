Van der Poel wint Parijs–Roubaix na lange solo

Mathieu van der Poel heeft zondagmiddag Paris–Roubaix gewonnen. De 29-jarige Brabander kwam na een solo van bijna 60 kilometer als eerste over de finish. Het is de tweede keer dat hij deze wielerwedstrijd op zijn naam schrijft. Vorige week won de wereldkampioen al de Ronde van Vlaanderen na een solo van 45 kilometer.

Van der Poel ging op 120 kilometer van de streep al mee in een grote kopgroep en had toen enkele minuten te pakken op de rest van het peloton. Meerdere renners kregen daarna een lekke band, zo ook Van der Poel's ploeggenoot Jasper Philipsen. De voorsprong wordt daarna steeds minder en op 67 kilometer van de streep rijden alle wielrenners weer bij elkaar.

Op de kasseien van Orchies, 60 kilometer voor de finish, versnelde Van der Poel. Niemand kon volgen. Het was na zijn solo in de Ronde van Vlaanderen een nog uitdagendere manier om te winnen. Pedersen leidde de achtervolging. Maar de Deen werd ontmoedigd door Philipsen en Gianni Vermeersch, ook een ploeggenoot van Van der Poel, die in zijn wiel meereden.

In Vlaanderen was hij er 45 kilometer voor de streep alleen vandoor gegaan. Ditmaal kreeg hij nog eens 15 kilometer eerder een ingeving. "Ik wilde vooral de koers hard maken. Ik voelde me supergoed. Toen ik een gat had, wist ik dat er met de wind in de rug mogelijkheden waren. Het blijft altijd spannend, je rijdt hier zo lek. Maar ik had een mooie voorsprong en de ploegleiderswagen achter me."

Van der Poel moest alleen nog heel over de laatste kasseistroken komen voordat hij op het velodrome van Roubaix aan een ereronde kon beginnen. Daar was tijd genoeg voor. De marge was zo groot dat hij op het middenterrein ploeggenoot Philipsen nog kon aanmoedigen in de sprint voor de tweede plaats.

Zegereeks

De Brabander die eerder dit jaar al wereldkampioen werd in het veldrijden, de E3 Saxo Classic op zijn naam schreef en als eerste over de streep kwam in de Ronde van Vlaanderen, is dus bezig aan een ware zegereeks.

Van der Poel heeft nu zes overwinningen in zogenoemde Monumenten uit de wielersport op zijn erelijst staan. Hij won de Ronde van Vlaanderen drie keer, Parijs-Roubaix dus voor de tweede keer en was vorig jaar de beste in Milaan-Sanremo.

"Het is soms moeilijk te geloven", zegt Van der Poel. "Als kind had ik niet durven dromen dat ik in de regenboogtrui Vlaanderen en Parijs-Roubaix zou winnen. Ik was enorm gemotiveerd, maar dit jaar overtreft alle verwachtingen. Ik probeer er vooral van te genieten.Dat lukte hier beter dan in Vlaanderen."

De 29-jarige Van der Poel staat volgende week aan de start in de Amstel Gold Race maar heeft vooral zijn zinnen gezet op Luik-Bastenaken-Luik, een week later.



