Politie zoekt biergooiers wielrenner Mathieu van der Poel

Wielrenner Mathieu van der Poel werd tijdens de Ronde van Vlaanderen niet overal warm ontvangen door het publiek. Tijdens de laatste beklimming van de Oude Kwaremont kreeg de koploper van enkele toeschouwers bier naar zijn hoofd. En naast een hoop boegeroep werd er ook nog eens naar zijn hoofd gespuugd. De politie gaat nu op zoek naar de daders.

Als de biergooiers bekend zijn , stapt de organisator van de wielerwedstrijd naar de rechter. Zo zegt een woordvoerder tegen de Belgische krant HLN. Het biergooien en spugen werd vastgelegd op beeld. Dat zou het makkelijker kunnen maken om de daders te pakken.

'Gedrag kan niet door de beugel'

De politie van de Vlaamse Ardennen gaat actief opzoek naar de verdachten. De politie benadrukt dat ze hiermee vooral een signaal af willen geven dat dit gedrag 'echt niet door de beugel kan'. De organisator van de race sluit zich daar volledig bij aan: "Op deze manier wordt het feest dat de Ronde hoort te zijn, verpest."

Matthieu van der Poel zegt zelf tegen de Belgische sportzender Sporza dat hij er niet veel van merkte dat er van alles om zijn oren vloog. "Eigenlijk was ik zo gefocust op mijn inspanning dat ik er eigenlijk niet veel last van heb gehad", liet de wielrenner weten.

Van der Poel spuugde zelf

Afgelopen december was het Van der Poel zelf die spuugde. Tijdens de laatste ronde van het veldrijden in het Zeeuwse Hulst spuugde de wielrenner in het publiek. Dat deed de 28-jarige wereldkampioen omdat hij zich ergerde aan het constante boegeroep van een groepje toeschouwers.

Tijdens de wedstrijd in het Hulst zou het publiek ook bier en urine over Van der Poel heen hebben gegooid.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Lees hier hoe Van der Poel de Ronde van Vlaanderen voor de derde keer won

Mathieu van der Poel spuugde in het publiek tijdens een wedstrijd in Hulst