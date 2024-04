112-nieuws: aanrijding op A59 • kind valt van fiets en raakt gewond

10.20

Voor een man van 19 die met alcohol achter het stuur zat, is zijn zondag niet goed afgelopen. Hij raakte van de weg af toen hij 's avonds over de A58 bij Bergen op Zoom reed. In een bocht verloor hij de macht over het stuur en eindigde met zijn bestelbusje in de bosjes. Volgens de politie had hij via de vluchtstrook ingehaald. De blaastest van de politie gaf een mogelijke verklaring voor zijn rijgedrag. Hij had bijna drie keer zoveel gedronken als toegestaan. Dat moest hij bekopen met het afstaan van zijn rijbewijs.