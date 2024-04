Ilse woont in 50-jarige kubuswoning: 'Fantastisch, maar ook een uitdaging'

Het beton voor de kubuswoningen wordt gestort (Foto: C. Coolen) Het heien van de eerste paal voor de kubuswoningen (Foto: C. Coolen) Een van de bouwtekeningen voor de kubuswoningen (Bron: Regionaal Historisch Centrum) Het ontwerp voor de kubuswoningen (Bron: Regionaal Historisch Centrum) Maquette voor de kubuswoningen (Foto: Regionaal Historisch Centrum) Uitzicht door een van de ramen (Foto: Jozef van den Broek) De kubuswoningen anno 2024 (Foto: Alice van der Plas) De zithoek van Ilse in haar kubuswoning (Foto: Alice van der Plas) De woonkamer van Ilse (Foto: Alice van der Plas) Volgende 1/10 Vijftig jaar kubuswoningen

Ilse Boetzkes is de trotse bewoonster van een van de kubuswoningen in Helmond. Veel mensen denken bij de beroemde kubuswoningen van Piet Blom aan Rotterdam, maar de allereerste kubuswoningen werden in Helmond gebouwd. Dit jaar staan de drie eerste woningen aan de Wilhelminalaan er vijftig jaar.

“Ik kwam hier wonen na een scheiding", vertelt Ilse. "Ondanks het verdriet, gebeurde er toch iets leuks. Ik hoorde dat er kubuswoningen vrijkwamen en ging erachteraan. Toen kreeg ik de woning in mijn schoot geworpen. Ik kon niet wachten om ermee aan de slag te gaan.”

"Alles moet op maat, je kunt hier geen hapklare brokken neerzetten."

Ilse groeide op met de kubuswoningen. “Ik word dit jaar 52, dus ik was een kleine ukkepuk. Ik weet niet beter dan dat deze woningen er staan. Ik kwam hier regelmatig voorbij achter op de fiets bij mijn moeder. Dat boeide me wel en nu woon ik er.” Wonen in een kubuswoning is een uitdaging. Een IKEA-kast past er minder goed. “Je hebt schuine muren”, legt Ilse uit. “Alles moet op maat gemaakt worden, dus je moet zelf je creativiteit gebruiken. Je kunt hier geen hapklare brokken neerzetten.”

"Wie bouwt er nu een huis met zijwanden in een hoek van 45 graden?"

De kubuswoningen van Piet Blom waren ook een uitdaging voor interieurarchitect Hein van Oorschot (79) uit Helmond, die ze in de jaren zeventig inrichtte. “Ik had de meest creatieve ideeën en snapte de droomplannen van Blom. En dat wilde ik benutten. Wie bouwt er nu een huis met zijwanden in een hoek van 45 graden. Wie doet dat nou?"

Blom wilde met zijn woningen een denkbeeldig bos uitbeelden. “We moesten in Helmond een bos maken”, zegt Van Oorschot. “En hoe maak je van de kruin van een boom nu een woning? Dan ga je kantelen. En dat heeft hij gedaan. Het is heel bijzonder om in te wonen. Je kijkt omlaag en je ziet mensen lopen. Je kijkt omhoog en je ziet de hemel.”

"Lekkages gingen hier af en aan."

Creativiteit stond hoog in het vaandel. “Je wordt in deze ruimtes vanzelf creatief”, zegt Van Oorschot. “En dat wilde Blom ook. Iedereen zegt dat hij architect is, maar hij is gewoon een creatieve dromer.” Ilse is het met hem eens. Maar creatief dromen had ook wel wat haken en ogen, vindt ze. “Er waren hier geregeld lekkages. Tot nu toe gaat het best goed, maar daar had hij duidelijk niet over nagedacht. Verder is het een fantastische woning.”

"Wat moet jij daar in die gribus?"

Een leefbare woning maken van de droom van Piet Blom was geen peulenschil voor interieurarchitect Hein van Oorschot. “Heel veel mensen om mij heen zeiden: wat moet jij daar in die gribus? Daar kun je toch niets van maken? En toen heb ik de uitnodiging toch op me genomen. En ik ging er iets van maken", zegt hij beslist. Heeft Nederland na 50 jaar niet eens wat nieuwe creatieve woningen nodig, die alle wetten van de logica doorbreken zoals destijds met de kubuswoningen? “De tijd is er niet naar”, zegt Hein van Oorschot. “Het gaat er nu om hoeveel woningen we per jaar kunnen bouwen. Dat is belangrijker dan die creatieve woningen. Een monument als dit zie ik niet meer gebeuren.”

"Ik mag hier gewoon wonen."

Ilse hoopt nog lang in haar bijzondere huis te kunnen blijven wonen. Ondanks het vele trappenlopen en hitte in de zomer. “Dat zijn de nadelen die je voor lief moet nemen, omdat je in een bijzondere woning woont. Ik vind het iedere dag een cadeautje als ik de trap af loop. Ik mag hier gewoon wonen. Dat heb ik toch maar mooi meegemaakt.”