Gerda verloor vriend, zus en twee zwagers en daarom fietst ze naar de Alpe

De beroemde berg Alpe d'Huez lopend bedwingen was niet genoeg voor Gerda Mathijssen (59) uit Zundert. Daarom fietst ze over een maand samen met haar team, vanuit West-Brabant naar de Franse berg. Een e-biketour van zo'n 1100 kilometer. Gerda verloor haar vriend, zus en twee zwagers aan kanker. Ook haar broer is nu ziek. "Ze gaan allemaal mee in mijn gedachten", geeft ze aan.

"Het is gewoon klote. Weer iemand bij ons", dacht Gerda toen ze hoorde dat haar broer Jack vorig jaar de diagnose prostaatkanker kreeg, met uitzaaiingen in zijn botten. Hij heeft inmiddels zes chemo's gehad. "Het is heel onzeker en spannend", zo beschrijft ze zijn toekomst. Kanker blijft het leven van Gerda's familie beheersen. Haar zus Anita had in 2011 borstkanker en overleed aan een hersentumor. In 2019 is haar zwager overleden aan slokdarmkanker. Haar vriend Mil overleed in 2020 aan alvleesklierkanker. En nu heeft dus haar broer Jack de ziekte. "Wanneer gaat onze beurt eens een keer voorbij?", vraagt ze zich af.

Broer Jack (zonder groen shirt) en de rest van het team (met shirt).

"De tranen komen als ik op de top sta", denkt Gerda, die de berg al eerder bedwong. "Je wordt bijna naar boven gedragen door onbekenden die roepen: 'Gerda je kunt het'." Ze voelt zich meer dan thuis op de berg. "Het is één familie. Huilen en lachen mag allebei, het maakt niet uit." "Dit doen we er gewoon even bij", lacht Gerda over de fietstocht die twee weken duurt. Het team wilde wat extra's doen om geld op te halen. Na een fietstocht naar Drenthe was het idee geboren: "Dan kunnen we ook wel naar Frankrijk op de elektrische fiets. En daarna lopen we de berg ook nog een keer op. Met een bijzondere zelfgemaakte bloem: op elk blaadje staat een foto van iemand die is overleden."

De bloem met onderaan zus Anita, links daarvan: de ex van zus Cilia, dan Ad (partner van zus Ineke), Mil (partner Gerda) en dan Henk (de opa van vriendin van Gerda's zoon).

"Mijn zus Anita en mijn vriend Mil kijken vanaf boven mee, daar ben ik honderd procent van overtuigd." Zo had Gerda bij een eerdere editie al een bijzondere ervaring toen ze haar broer ging aanmoedigen. "Precies toen hij langskwam, hoorde ik het nummer dat op de uitvaart van mijn zus is gedraaid. 'Waka Waka (This Time for Africa)' van Shakira, verwijzend naar de reis van haar leven." Op pinksterzondag, 19 mei, vertrekt het team vanuit Zundert naar Frankijk. Gerda gaat met haar zussen Marianne, Ineke en zwager Ludo. Het team Zus & Zus, Co en Zo doet woensdag 5 juni mee aan de Alpe d’HuZus. Dat is het zusterevenement, dat altijd één dag voor Alpe d’HuZes is. "We dragen iedereen bij ons, ze gaan ons helpen", lacht ze.

Alpe d’HuZes is een jaarlijks evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op de eerste donderdag van juni beklimmen zo'n vijfduizend deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d’Huez, een berg in de Franse Alpen. De weg naar de top telt 21 bochten en is 14,5 kilometer lang. Fietsers gaan maximaal zes keer omhoog en wandelaars maximaal drie keer.

In het midden het bloemetje met alle foto's.