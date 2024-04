RBC droomt van terugkeer naar gloriedagen, 'helden van toen' twijfelen

Een kleine dertien jaar na het faillissement, keert RBC Roosendaal komend seizoen terug op landelijk niveau. En voor het eerst dromen de oranjehemden zelfs openlijk over een terugkeer binnen het betaald voetbal. Hoe reëel en wenselijk dat is? Clubiconen hebben er hun twijfels bij. "Het is niet onmogelijk."

En dus ontging ook het kampioenschap van afgelopen zondag hem niet. "We hebben nog steeds een groepsapp met de ploeg van toen. Daarin kwamen al de nodige felicitaties voorbij." Terechte felicitaties, gezien de opmars van RBC. Sinds de doorstart in 2012 promoveerden de Roosendalers al vijf keer.

Hoewel die gloriedagen inmiddels al ruim twintig jaar achter ons liggen, is de band tussen Maaskant en RBC nog altijd sterk. "Ik kom er nog regelmatig voor lezingen en vorig jaar hebben we met het promotieteam van destijds tegen het huidige team gespeeld."

8 juni 2011. Een zwart omrande datum in de geschiedenisboeken van RBC Roosendaal, dat op die dag failliet werd verklaard en zo van het betaald voetbalpodium verdween. Hoe anders was dat een decennium eerder: onder leiding van de toen nog piepjonge Robert Maaskant promoveerde de club voor het eerst naar de Eredivisie. Twee jaar later herhaalde hij dat kunstje.

Toch blijft het daar niet bij, als het aan voorzitter Kees van Hassel ligt. Hij durfde zondag voor het eerst hardop te dromen van een échte comeback. “Als zich ooit de kans voordoet om weer profvoetbal te gaan spelen, gaan we daar heel serieus naar kijken.”

Maar of dat volgens Maaskant reëel is? En of de club het überhaupt moet willen? "Nee. Buiten dat het al lastig genoeg is om daar een licentie voor te krijgen, denk ik dat RBC een fantastisch club is voor de tweede divisie." Daarmee doelt de voormalig succescoach op het hoogste amateurniveau net onder de Keuken Kampioen Divisie. "Leuke wedstrijden, iedere week drie- of vierduizend man op de tribunes. Hoe mooi zou dat zijn?"

Want dat de club aan fans nog altijd geen gebrek heeft, bleek ook tijdens de uitwedstrijden van de afgelopen weken. Meerdere volle supportersbussen reisden hun club achterna. Des te specialer, als je bedenkt hoe de promotie in het voorjaar van 2000 werd gevierd. "Die eerste keer stond iedereen nog in het oranje van het Nederlands elftal", lacht Maaskant. "Twee jaar later was dat compleet anders. Toen stond de Markt vol mensen in échte RBC-shirts. Prachtig."