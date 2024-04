Getuige vechtpartij krijgt klappen en verliest bewustzijn: vrouw opgepakt

Een vrouw van 20 die zaterdagnacht op het Beursplein in Bergen op Zoom getuige was van een vechtpartij heeft zelf ook klappen gekregen. Ze verloor volgens de politie even het bewustzijn. Een 46-jarige vrouw uit Bergen op Zoom werd zondag aangehouden voor de mishandeling, zo maakte de politie maandag bekend.

De politie denkt dat de vrouw van 46 het 20-jarige slachtoffer heeft mishandeld toen die haar handtas van de grond raapte. Na de vechtpartij werden al een 15-jarig meisje en een man van 46 uit Bergen op Zoom gearresteerd. Toen de politie zaterdagnacht op het Beursplein aankwam, was de vechtpartij al achter de rug. Maar toen agenten een vrouw die daar was aanspraken, begon een man van 46 zich met dat gesprek te bemoeien. Hij schold de agenten uit, bedreigde hen en werd aangehouden. De man verzette zich hevig tegen zijn arrestatie door te schoppen en riep tegen de agenten dat hij hen allebei zou afmaken. Een 15-jarig meisje mengde zich in het gebeuren en schopte een van de agenten tegen het been. Ruzie na het uitgaan

Op camerabeelden van het Beursplein is volgens de politie te zien dat er even hiervoor werd gevochten. De man en het meisje waren daarbij volgens de politie betrokken. Het zou gaan om een slaande ruzie met een andere groep 'stappers' die ontstond na een uitgaansavond. De 20-jarige vrouw zag hoe de twee groepen elkaar in de haren vlogen. Toen ze een handtas van een vechtende vrouw opraapte, werd ze onder meer tegen haar hoofd geslagen. Ze raakte even bewusteloos door de klappen. De politie denkt dat de 46-jarige vrouw haar heeft mishandeld. Het slachtoffer kon na een kort nachtelijk bezoek aan het ziekenhuis weer naar huis.