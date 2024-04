Woonwagenbewoners doen noodkreet bij protest: 'Dit is niet vol te houden'

Woonwagenbewoners uit Huijbergen hielden maandag een protestactie voor meer standplaatsen in de gemeente Woensdrecht. Uitgerekend op 'Wereld Roma Dag’ eisten zij gelijke rechten en kansen voor de reizigersgemeenschap die ook hier kampt met een gebrek aan huisvesting. “We voelen ons tweederangs burgers en dat pikken we niet langer”, aldus initiatiefneemster Tracy Otto.

Met spandoeken en leuzen bij de ingang van het gemeentehuis zetten de woonwagenbewoners hun protest kracht bij. Onder hen Dilania Dubois die met haar eerste kindje in de garage van haar ouders woont. Met inmiddels de tweede op komst, is ze ten einde raad. “Ik weet niet hoe ik dit nog langer vol moet houden, dit is toch niet menselijk”, vertelt Dilania geëmotioneerd. De woonwagenbewoners hebben verschillende gesprekken met de gemeente achter de rug maar tot nu toe steeds zonder resultaat. Tracy: “We worden aan het lijntje gehouden. Ze hopen misschien dat het dan vanzelf wel overwaait, maar niets is minder waar.”

"Er is ruimte genoeg, we vragen ook niet het onmogelijke.”

De woonwagenbewoners hebben hun hoop gevestigd op de aanleg van een nieuw kamp op een andere plek in de gemeente. “We hebben behoefte aan zo’n dertig standplaatsen. Er is ruimte genoeg, we vragen ook niet het onmogelijke”, legt Tracy uit. Toch is de oplossing van het probleem volgens wethouder Rainier Schuurbiers niet zo eenvoudig. Vooral de stikstofregels doen hierbij de gemeente Woensdrecht de das om. “Wanneer het om stikstof gaat, zijn we door de nabijheid van beschermd natuurgebied de meest getroffen gemeente van Brabant. We kunnen daarom ook al moeilijk huizen bouwen. Maar we doen ons best want ook woonwagenbewoners zijn onze burgers en daar sta ik voor.”

"We hebben als jonge generatie op deze manier geen toekomst meer."

Een van de actievoerders is Gradus Otto. Hij weet inmiddels niet meer wat hij nog moet geloven. "We worden gewoon voor de gek gehouden. Ik heb al vaak aan de bel getrokken maar we krijgen gewoon helemaal niets. We worden gedwongen om in huizen te gaan wonen maar dat is niet ons leven. We hebben als jonge generatie op deze manier geen toekomst meer." In een advies aan de overheid waar NU.nl aan de vooravond van ‘Wereld Roma Dag’ uit publiceerde, wordt geconcludeerd dat de mensenrechten van woonwagenbewoners onder wie Roma, Sinti en reizigers honderd jaar zijn geschonden. Zodanig zelfs dat erkenning van hun leed door de overheid gepast is. Ook Tracy beriep zich tijdens haar gesprekken met de gemeente op Artikel 1 (gelijke behandeling en discriminatieverbod red.) van de grondwet.

"We zijn niet van plan om de strijd op te geven."

“Je merkt dat we steeds onderaan de ladder staan. Ook nu nog in 2024 worden er talloze beloftes gedaan waar niets van terechtkomt. We hebben het recht om naar onze cultuur te leven, net zoals burgers in een huis willen wonen. Ik weet niet of ons protest indruk maakt maar we zijn het zat. We zijn niet van plan om de strijd op te geven.”