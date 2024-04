Man trapt etalageruit van de Bijenkorf in: warenhuis baalt

Een man heeft dinsdagmorgen een grote etalageruit van de Bijenkorf ingetrapt. De ruit van het warenhuis aan de Piazza in Eindhoven is helemaal vernield en dat is volgens een woordvoerder niet voor het eerst. Een en ander gebeurde rond half acht. Een agent die op weg was naar zijn werk greep in en hield de man met hulp van enkele collega's aan.

De Bijenkorf laat in een reactie weten 'te balen' van de actie. "Er was al personeel in de winkel aanwezig toen de ruit werd ingetrapt. Zij hoorden het direct, ondanks dat het alarm er al vanaf was", reageert een woordvoerder.

"Het was een dakloze man", geeft ze aan. "Er is vaker overlast op het plein en er zijn ook al vaker ruiten ingeslagen. Dat vinden we jammer en vervelend. Hopelijk kunnen we met de gemeente binnenkort kijken hoe het veiliger kan worden op het plein."

Markt

Op het moment van de vernieling waren er veel mensen op de been in het centrum van Eindhoven. Het was namelijk markt op het 18 Septemberplein. Getuigen spraken de agent die voorbijkwam direct aan.

Daarop hield hij de man staande in de Piazza. Ook informeerde hij enkele collega's. Vervolgens kon de man, die gewond was aan zijn been, worden aangehouden.