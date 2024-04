Kazerne Oirschot loopt leeg voor grootste legeroefening ooit

De komende weken is de kazerne in Oirschot zo goed als verlaten. Bijna alle 4500 militairen zijn vertrokken naar de Baltische staat Litouwen, om vlak bij de grens met Wit-Rusland deel te nemen aan de NAVO-oefening 'Steadfast Defender'. In kleine colonnes met tussenpauzes van een kwartier verlieten de honderden legervoertuigen dinsdag de kazerne. Ze doen er drie dagen over om in Litouwen te komen.

Doel van deze enorme oefening is om aan de oostgrens van de NAVO voorbereid te zijn op een mogelijke aanval van de Russen. De oefening is dan ook een uiterst serieuze zaak. Een paar jaar geleden werd er nog geoefend in Duitsland. Nu gebeurt dat vlak bij de grens met Wit-Rusland, een bondgenoot van het Rusland van president Poetin. Doel is om voorbereid te zijn op een mogelijke oorlog. Het is dan ook de grootste oefening sinds de val van de muur in 1989.

