Informatie over kentekens verkocht: gemeenteambtenaar aangehouden

Een medewerker van de gemeente Meierijstad is maandag aangehouden, omdat hij tegen betaling informatie over kentekens heeft geleverd. De 33-jarige man zit nog vast. Een even oude Tilburger is in verband met deze zaak ook opgepakt.

Hij zou met de ambtenaar betrokken zijn geweest bij de handel en als een soort tussenpersoon voor afnemers hebben gefungeerd. Het Openbaar Ministerie heeft dit dinsdag bekendgemaakt. Het onderzoek van justitie begon nadat er bij de Rijksrecherche informatie was binnengekomen over de ambtenaar. Hij zou tegen betaling informatie verstrekken, waarover hij vanwege zijn functie bij de gemeente Meierijstad kon beschikken. Het zou gaan om kentekeninformatie en gegevens van de eigenaar van voertuigen. Hoe vaak dit precies is voorgekomen, wordt nog onderzocht. Ook over de afnemers is niets bekend. De Tilburger is dinsdag na verhoor weer vrijgelaten. Hij blijft verdachte in de zaak.