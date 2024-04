Hoge benzineprijzen: met deze tips kun je een tankbeurt in België overslaan

De benzineprijzen in Nederland rijzen weer de pan uit. Reden is de gestegen vraag naar olie en dat drijft de prijs op. Bij onze zuiderburen zijn de prijzen nog op een aanvaardbaar niveau. Als je toch niet de moeite wilt nemen om aan de andere kant van de grens te gaan tanken, kun je nog heel wat doen om te besparen op je benzinekosten.

Om even het beeld te schetsen bij de tankstations net over de Belgische grens. Geen ellenlange rijen met 'Ollanders' die hun tank goedkoop komen vullen, maar druk is het wel. En daar blijft het niet bij. Na de tankbeurt maken veel Nederlandse klanten ook nog eens de achterklep open en wordt er een jerrycan-XL tot aan de rand toe vol gedruppeld. Wil je deze jacht op goedkope benzine ontlopen, dan zijn dit dé tips om op je benzinekosten te besparen.

Tips om te besparen:

De belangrijkste tip om brandstof te besparen is op je rijstijl letten. Let op je snelheid, trek niet te snel op en trap niet onnodig vol op de rem. Een beetje omrijden mag: als je een keuze hebt tussen een extra stukje ringweg of een kortere weg door de stad, kun je beter voor de ringweg kiezen. Door de stad rijd je namelijk al snel niet constant, wat voor veel extra brandstof kan zorgen. Tanken is eigenlijk altijd goedkoper bij onbemande tankstations. Bemande tankstations waar je ook een bloemetje of broodje kan kopen, zijn duidelijk duurder. Kies voor prijsvechters: grote ketens als Tinq, Tango en Supertank blijven concurreren op prijs. Het heeft dus zeker zin om de 'actiedagen' in de gaten te houden. Tank in het weekend: in het weekend is tanken altijd goedkoper dan doordeweeks. Maandag is de duurste dag om te tanken. Laat je airco en stoelverwarming uit. Die lopen namelijk aardig in de papieren. Geen overtollige bagage: bagage in en op de auto kan zorgen voor meer benzineverbruik. Dit zijn bijvoorbeeld een fietsendrager of een dakkoffer. Zo kan honderd kilogram bagage zorgen voor 0,6 liter extra benzine per honderd kilometer. Check je bandenspanning: als er geen goede bandenspanning is, zorgt dit voor meer brandstofverbruik. Zo kan een bandenspanning van 0,8 bar ( in plaats van 2 bar) al zorgen voor 0,7 liter meer benzine per honderd kilometer.

