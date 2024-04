Raymond S. stak buurjongen 34 keer, maar wil niet meewerken aan onderzoek

Raymond S. (36), die op oudjaarsdag zijn buurjongen 34 keer stak met een mes in lijf en hoofd, weigert alle medewerking aan het onderzoek naar zijn gruwelijke daad. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Breda, waar S. voor de eerste keer sinds oud en nieuw voor de rechter moest verschijnen. S. richtte een bloedbad aan, maar zijn Roosendaalse buurjongen overleefde de aanval van S. ternauwernood.

Raymond S. is een kleine, tengere man met sluik, zwart haar in een knotje. Hij sprak zachtjes tegen de rechters, maar was wel duidelijk over zijn opstelling in het proces: hij werkt nergens aan mee, want hij vertrouwt niemand. S. kwam woensdagmiddag met allerlei complottheorieën, maar daar had de rechter in deze tussentijdse zitting geen ruimte voor.

'Gegluurd'

S. zelf repte in ieder geval met geen woord over zijn buurjongen die hij op oudjaarsdag 34 keer stak met een mes. Daarvoor was het al onrustig in het rijtje huizen aan de Amethistdijk in Roosendaal. S. sloeg ruiten in bij verschillende buren en bedreigde ze op social media. Volgens S. waren zijn buren pedo’s en hadden ze naar zijn dochter gegluurd, toen die in een zwembadje zat.

Op 31 december barstte de bom. Om negen uur ’s morgens sloeg Raymond S. een raam in van het huis van zijn buren. Hij rende naar boven met een groot mes en op de slaapkamer van de buurjongen begon hij wild te steken. De 19-jarige werd op veel plekken geraakt, maar wist S. op enig moment toch onder controle te krijgen.

Toen ze afspraken dat hij op zou houden, liet de 19-jarige S. weer los. Maar, die begon opnieuw als een dolle te steken in rug, schouders, armen en hoofd. Als de politie niet snel was gekomen, had de jongen de aanval waarschijnlijk niet overleefd. Hij was 34 keer gestoken, waarvan 16 keer in zijn hoofd.

In het najaar zouden medewerkers van de GGZ al bij S. aan de deur zijn geweest. Justitie had toen opdracht gegeven om te laten onderzoek of S. een verplichte behandeling zou moeten ondergaan. Maar S. liet de mensen van de GGZ niet eens binnen.

Complottheorieën

Raymond S. vroeg in de rechtbank in Breda aandacht voor zijn complottheorieën. Hij wil niet meewerken met de politie, omdat hij ze van machtsmisbruik beticht. Hij vindt alles onrechtvaardig wat er met hem gebeurt. Iemand zou hem willen vermoorden door hem te overrijden en zeker 21 mensen zouden hem volgen. Maar aangiftes, die hij hiervan zou hebben gedaan, zouden zijn gewist.

De rechter wist deze theorieën handig te ontwijken door mee te delen dat de advocaat van S. al deze vragen later nog eens als onderzoekswens kan indienen. S. vond dat een prima idee.

Raymond S. kan waarschijnlijk na half mei terecht in het Pieter Baan Centrum waar ze zijn geestelijke gesteldheid gaan onderzoeken. Als dat onderzoek klaar is en ook het onderzoek naar de steekpartij is afgerond, kan de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvinden. Dat zal pas na de zomer zijn. Op 5 juli is er in ieder geval nog een pro formazitting.