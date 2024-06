Wicher liet zijn strottenhoofd weghalen maar heeft wéér kanker

Wicher Mars (55) praat via 'een dop in zijn hals', zoals hij zijn stemprothese zelf noemt. Na die operatie tegen strottenhoofdkanker leek hij gered, maar nu heeft hij ernstige darmkanker. De Tilburger is vastberaden om komende donderdag de Alpe d'Huez te bedwingen om geld op te halen tegen kanker. "Roept iemand op straat kankerlijer, dan vraag ik: bedoel je mij?"

“Carnaval vieren of naar een feestje, ik doe het niet meer. Ik kan nog geen pilske bestellen”, vertelt Wicher. “Ze verstaan me toch niet.” Wat hij het meest vervelend vindt aan zijn ‘spraakknopje’? “Het is net alsof je niet meer bestaat. Mensen hebben het geduld niet.” De Tilburger kreeg in 2021 de diagnose uitgezaaide strottenhoofdkanker. Hij kreeg een zware operatie waarbij zijn strottenhoofd, schildklier, stembanden en andere lymfeklieren zijn weggehaald. Hij praat en ademt nu via een ‘knopje’ in zijn hals. Net toen het leven weer normaal leek, kreeg hij in 2023 weer slecht nieuws. Ditmaal darmkanker met uitzaaiingen in het buikvlies.

"Mijn vrouw heeft nachtmerries over mijn crematie."

“Binnen vijf jaar ben ik niet meer onder ons”, denkt Wicher. Volgens zijn artsen heeft hij vijf tot hoogstens tien jaar te leven. “Ze proberen me extra jaren te geven. Ik voel me redelijk”, merkt hij. “Het is heel zwaar. Mijn vrouw heeft nachtmerries over mijn crematie. Ziek zijn is zwaarder voor mensen om je heen dan voor jezelf.”

Zelfs in het ziekenhuis bleef Wicher positief (eigen foto).

“Zelfspot heb ik genoeg. Ik wil niet te zwaar op de hand zijn”, zegt de nuchtere Tilburger. Op straat hoort hij regelmatig scheldwoorden met kanker. Op een luchtige manier wil hij mensen dan wat bijbrengen. “Kankerlijer, bedoelde je mij?”, zeg ik dan. “Ik hoop dat ze het daarna niet meer zeggen. Sorry, sorry, roepen ze dan ineens."

"Huilen doe ik in mijn eentje."

“Ik geniet van alles wat ik doe en sta positief in het leven”, vertelt de Tilburger, die vooral optimistisch wil blijven. Na een reis naar Valencia staan nog een tripje naar het Spaanse Bibao en een cruise op het programma. En bovenaan staan uiteraard alle mooie momenten met zijn vrouw, twee dochters en drie jonge kleinkinderen. “Tuurlijk is het zwaar, maar huilen doe ik in mijn eentje." Op 7-jarige leeftijd verloor Wicher zijn vader aan kanker en op zijn 34ste moest hij afscheid nemen van zijn moeder. “Ik heb mezelf beloofd alles te doen om kanker de wereld uit te helpen.” Wicher wilde een paar jaar geleden al mee doen, maar was toen te ziek. Dit jaar doet hij voor de tweede keer mee. "De hele wereld kan juichen voor me, maar als mijn vrouw staat te gillen dan is het echt indrukwekkend." Hij wandelt op donderdag 6 juni tijdens Alpe d’HuZes met zijn team Jasta. Hij heeft al ruim 6000 euro opgehaald. “Het wordt weer zo intens mooi, intens verdrietig maar vooral intens positief. Het gaat gewoon lukken! Aan de top wordt het sowieso huilen! Ik schiet nu al vol bij de gedachte."'

Alpe d’HuZes is een jaarlijks evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op de eerste donderdag van juni beklimmen zo'n vijfduizend deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d’Huez, een berg in de Franse Alpen. De weg naar de top telt 21 bochten en is 14,5 kilometer lang. Fietsers gaan maximaal zes keer omhoog en wandelaars maximaal drie keer. Omroep Brabant is er ook dit jaar bij. De prestaties van de deelnemers kunnen 6 juni van 9.00 tot 17.00 uur live worden gevolgd in een speciale uitzending op Omroep Brabant TV en online.