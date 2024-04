6 nuttige tips om van de buxusrups af te komen: 'Spuit vooral geen gif'

De ene dag heb je nog een volle, groene buxushaag, de andere dag is hij bruin en kaal. Veel tuinliefhebbers kijken machteloos toe hoe buxusrupsen hun zorgvuldig geknipte struikjes wegvreten. Zes tips om deze manier om deze plaag aan te pakken.

1. Vogelvriendelijke tuin

Mezen zijn dol op buxusrupsen, omdat ze daar hun jongen mee kunnen voeren. Hang dus flink wat mezenkastjes op in je tuin, zodat de vogels daar kunnen nestelen. Ook voor bonte spechten en merels zijn de rupsen een lekker hapje. En Klee Allegonda laat ons weten dat ganzen en eenden het ook een delicatesse vinden.

2. Sluipwespen

De Trichogramma zijn hele kleine sluipwespjes die met het blote oog bijna niet te zien zijn. Als dit diertje zich voortplant, en dat doen ze continu, leggen ze de eieren in andere eitjes, in dit geval de eitjes van de buxusmot. De larven voeden zich vervolgens in het ei van de buxusmot, zodat de rupsjes niet meer uitkomen. Je bestelt de sluipwespen gewoon online.

3. Vangen en doormidden knippen

Een tip die rondgaat op internet: ga op je knieën op jacht naar de rupsen en knip ze daarna doormidden. Sommigen halen, gewapend met een schaar, op die manier tachtig harige beestjes uit de heg. Maar eigenlijk is het onbegonnen werk, want een buxusmot legt per keer zo'n achthonderd eitjes. Die komen na een dag of tien uit en na een maand veranderen de rupsen in motten en worden er opnieuw eitjes gelegd. Deze cyclus herhaalt zich tot ongeveer september of oktober.

4. Aaltjes

Als je chemische bestrijdingsmiddelen wilt vermijden, is het gebruik van aaltjes een goed alternatief. Deze minuscule wormpjes zijn de natuurlijke vijand van de buxusmot. Ze zijn zó klein dat je ze alleen met een microscoop kunt zien. De aaltjes dringen de buxusmot binnen om deze vervolgens op te eten. Hier vermenigvuldigen de aaltjes zich om vervolgens op zoek te gaan naar andere buxusmotten.

5. Biologisch bestrijdingsmiddel

Een natuurlijk middel om de rupsen te bestrijden, heeft een bacterie als basis. Je spuit het goedje op de buxushaag, en zodra de rupsen van de bespoten blaadjes hebben gegeten, sterven ze binnen een paar dagen. Een groot nadeel is dat ook andere rupsensoorten, en dus vlinders, worden gedood. Spuit vooral geen gif want dat kan ertoe leiden dat ook de mezen en andere insecten sterven.

6. Feromoonvallen

Als de motten gaan vliegen, kun je een feromoonval ophangen. Dit geeft een feromoon af dat de geur van een vrouwelijke mot verspreidt. Mannetjes worden zo in de val gelokt. Zodra de motten gevangen zitten, kunnen ze geen vrouwtjes meer bevruchten en komen dus er ook geen nieuwe eitjes.

