Mbo-school ontruimd om gaslek: duizend leerlingen naar buiten

Een gebouw van mbo-school de Rooi Pannen aan de Kaakstraat in Eindhoven is woensdagmiddag een tijdlang volledig ontruimd geweest na een gaslek. Even na half drie was de situatie onder controle en werd het gebouw weer grotendeels vrijgegeven.

Aanvankelijk was de oorzaak van de lekkage onduidelijk. Medewerkers van de brandweer en netbeheerder Enexis zochten in het gebouw naar de bron van het lek. Uiteindelijk bleek dat tijdens de aanleg van glasvezel een gasleiding was geraakt. Leerlingen en docenten wachtten ondertussen op en rond het schoolplein. Het zou gaan om ongeveer duizend leerlingen.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision

Ook zaten er op het moment van de ontruiming zo'n honderd mensen, voornamelijk ouderen, te lunchen in het restaurant van de opleiding. Zij zijn tijdelijk opgevangen in het wijkgebouw dicht bij de school. Volgens directeur René Megens was binnen vijf minuten het gehele gebouw ontruimd. Inmiddels is bijna het volledige gebouw weer vrijgegeven. Alleen de ingang van de hotel- en restaurantopleiding is op dit moment nog afgesloten.