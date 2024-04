Kliniek in Halsteren grijpt in na moord en ontsnapping tbs'ers

De GGZ Westelijk Noord-Brabant neemt een specifieke groep tbs’ers met dwangverpleging niet meer op. Het gaat dan om tbs'ers die nog wachten op een definitieve veroordeling door een rechter. Dit besluit is genomen op basis van twee onderzoeken na twee gewelddadige incidenten in oktober vorig jaar met twee tbs’ers van de GGZ-kliniek De Mare op Vrederust in Halsteren.

Bij het eerste incident, op 14 oktober, zou een GGZ-cliënt een 75-jarige vrouw uit Halsteren hebben vermoord. Nog geen week later ontsnapte een andere cliënt op gewelddadige wijze uit de forensische kliniek van GGZ WNB. Hij werd later op de dag neergeschoten na een achtervolging door de politie. De moordverdachte was veroordeeld voor tbs met dwangverpleging, maar in afwachting van zijn hoger beroep was hij tijdelijk geplaatst op Vrederust. Deze instelling kent geen tbs-kliniek met dwangverpleging, cliënten die hier worden behandeld staan onder een iets minder streng regime. De GGZ heeft na de incidenten het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement ingeschakeld voor een onafhankelijk onderzoek. Hieruit blijkt dat er geen verband bestaat tussen de twee incidenten en eventuele tekortschietende zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vragen aangeleverd die zijn gebruikt bij de onderzoeken. De dienst zal zich de komende weken gaan buigen over de uitkomsten van het onderzoek en hoe de organisatie hiermee omgaat. De Raad van Bestuur van de GGZ neemt de aanbevelingen over, maar laat ook weten dat het onderzoek 'het enorme verdriet bij de nabestaanden en eventuele onrust bij de medewerkers, cliënten, naastbetrokkenen en omwonenden niet kan wegnemen.'