Deze straat is al oranje versierd voor het EK, nu hopen op bezoek koning

(Foto: Raymond Merkx) Volgende 1/2 Deze straat in Breda is nu al oranje versierd voor het EK voetbal

Het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland begint pas over twee maanden. Maar in de Ahornstraat in de Bredase wijk Tuinzigt heerst de Oranjekoorts nu al. "De Ahornstraat wil dé Oranjestraat van het land worden. En dan moet je op tijd beginnen", zegt Natasja Schniermanni, een van de bewoners.

In de wijk Tuinzigt weten ze van aanpakken. En als je de mooiste Oranjestraat van het land wil worden moet je ook op tijd beginnen. In de straat wordt dan ook met man en macht aan de versiering gewerkt. Je hoort overal getimmer en geboor. Een bewoner staat op een trap en spijkert een oranjezeil tegen de gevel van een huis. "Het gaat straks knallen", zegt Natasja. "We krijgen nog meer oranjezeil en we wachten ook nog op meer vlaggetjes. Het is nog onduidelijk of we slecht weer krijgen. Dus zijn we op tijd begonnen."

In de straat wordt hard aan de versiering gewerkt (Foto: Raymond Merkx).

Naast dé Oranjestraat van Nederland, hebben ze in Breda nog een ambitie: "We willen dat de koning een keer komt kijken. In onze straat doen we het samen. Het is goed voor de saamhorigheid en de sfeer. We maken er altijd het beste van. Dat doen we ook met Sinterklaas of Halloween. Hopelijk kunnen we Tuinzigt een keer positief op de kaart zetten."



Intussen gaat het versieren in de straat verder. "We zoeken nog sponsors. Enkele bewoners zijn al in de straat met de pet rondgegaan. Als mensen nog van hun Oranjespullen af willen, dan houden we ons aanbevolen. Als straks het EK voetbal begint dan staat er in de straat ook nog een tribune. Ook komt de beroemde Oranje Leeuw terug en wordt er nog een verlichte boog gemaakt."

"Agenten komen hier in de straat naar het voetbal kijken."

Mocht koning Willem-Alexander geen tijd hebben voor een bezoek aan de Ahornstraat, dan is er altijd nog Willeke van Dijk (73). Zij is volgens de bewoners de 'koningin' van de straat. Willeke staat te glunderen. "Het wordt elke keer beter en groter. Agenten komen hier in de straat naar het voetbal kijken. Gezellig met een hapje en een drankje erbij."

De 'koningin van de straat' kan niet wachten (Foto: Raymond Merkx).

"Over een paar weken is alles, maar dan ook alles oranje", zegt Christien Schmits (65). "We gaan er echt iets moois van maken. We zullen toch ooit een keer boven Den Haag uitkomen?"